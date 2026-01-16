Nagłe wieści o śledztwie ws. śmierci Barbary Skrzypek. Rodzina reaguje!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-16 11:27

Śmierć Barbary Skrzypek, znanej jako pani Basia, wstrząsnęła środowiskiem PiS, a szczególnie prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Kobieta była bliską współpracowniczką szefa partii przez wiele lat. Skrzypek zmarła 15 marca 2025 roku. Po jej śmierci prowadzono śledztwo, ale to w końcu zostało umorzone. Teraz pojawiły się informacje na temat tego, że rodzina kobity złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa.

Zmarła Barbara Skrzypek

i

Autor: Beata Zawrzel/ Reporter

Śmierć Barbary Skrzypek wstrząsnęła środowiskiem PiS

Barbara Skrzypek przez wiele lat współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim. Była jedną z najbardziej zaufanych osób prezesa. Pracowała jako dyrektor biura na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie partii. To ona przyjmowała interesantów, znała plan pracy Jarosława Kaczyńskiego, a wielu widziało w niej osobę, która jest najbliżej ucha prezesa i cieszy się jego wyjątkowym zaufaniem. Zresztą sam Kaczyński zawsze wypowiadał się o niej z szacunkiem i wielką sympatią. 

- Na Nowogrodzkiej mówią, że jak do niej trafi jakiś dokument, to nigdy nie zginie. To ona ma prawo wejść do gabinetu szefa i przerwać nawet najważniejsze spotkanie tylko dlatego, że się przedłuża. Inni pracownicy przed oblicze prezesa wzywani są tylko wtedy, gdy „Basieńka” jest poza biurem - donosiła kiedyś tygodnik "Polityka".

Polityka SE Google News

Nagła śmierć Barbary Skrzypek bardzo poruszyła prezesa PiS. Co więcej, po śmierci kobiety ruszyło śledztwo. Prokuratura wydała oświadczenie w sprawie wstępnych wyników sekcji zwłok Barbary Skrzypek. Jak wówczas podano: - Zarządzona i przeprowadzona została także sekcja zwłok, w wyniku której biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej wstępnie stwierdził, iż przyczyną śmierci Barbary Skrzypek była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca. Biegły nie stwierdził obrażeń mechanicznych mogących mieć wpływ na zgon. O zarządzeniu sekcji i jej wstępnych wynikach powiadomiona została rodzina zmarłej. 

Kolejny komunikat ws. śmierci Skrzypek pojawił się na początku lipca 2025. W złożonej do Prokuratury Okręgowej w Warszawie opinii biegli podkreślili, że oględziny i sekcja zwłok zmarłej w marcu Barbary Skrzypek nie dostarczyły dowodu na to, aby do jej śmierci mogło dojść w następstwie zmian urazowych, wynikało z opublikowanego przez prokuraturę komunikatu.

Śledztwo ws. śmierci Skrzypek umorzono. Rodzina zareagowała 

W październiku zaś pojawił się komunikat prokuratury o uzyskaniu opinii toksykologicznej w śledztwie dotyczącym zgonu kobiety. Natomiast w grudniu 2025 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Tymczasem teraz pojawiły się nowe doniesienia dotyczące sprawy. Jak ustaliła Gazeta.pl rodzina zmarłej złożyła zażalenia na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa: - Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek nie jest prawomocne. Wpłynęło zażalenie złożone w imieniu osób wykonujących prawa pokrzywdzonej i zostało przekazane do rozpoznania do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - poinformowała serwis Gazeta.pl prok. Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. 

NIŻEJ ZDJĘCIA GROBY BARBARY SKRZYPEK

Tak wygląda grób Barbary Skrzypek
22 zdjęcia
Pogrzeb Barbary Skrzypek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BARBARA SKRZYPEK