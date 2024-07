Nagłe wejście prokuratury do siedziby KRS! Posłowie opozycji oburzeni

Niemcy otwarcie krytykują Donalda Tuska. Mało tego! Porównują go do PiS!

Tego nikt nie przewidział! W środę – niespodziewanie – policja wraz z prokuratorem weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Informację potwierdziła rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak: - Działania policji i prokuratury nie mają nic wspólnego z działalnością KRS. Biura rzeczników mieszczą się w tym samym budynku - podkreśliła prokurator Adamiak w rozmowie z "WP"."Właśnie otrzymałam informację, że prokuratura jest biurze KRS i chce wejść do biura Piotra Schaba. Jadę do biura" - napisała sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS. - Działania dotyczą biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych, który jest nieobecny, jest na urlopie - powiedziała Pawełczyk-Woicka w rozmowie z Interią.W rozmowie telefonicznej z przewodniczącą rzecznik miał nie wyrazić zgody na wydanie jakichkolwiek dokumentów bez jego udziału.

Pawełczyk-Woicka zapytała prokuratorów, który weszli do siedziby, czy mają zgodę rektora uczelni oraz czy mogą pokazać postanowienie. - Nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli, że mają zgodę rektora na przebywanie na uczelni, jak również nie okazali żadnego dokumentu - powiedziała. "Uwaga!!! Atak na Krajową Radę Sądownictwa!!! Wysłali policję i silnorękich. Spodziewamy się, że nas pobiją. Dostaniemy od zdrajców po twarzy za wolną Polskę. To honor." - napisał Piotr Schab w mediach społecznościowych.Adam Bodnar 21 lutego odwołał Piotra Schaba prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Odwołanie sędziego poprzedziło jego zawieszenie, o którym 18 stycznia zadecydował minister sprawiedliwości. - Nie zostałem odwołany z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zapewniał wówczas Schab.

Na miejscu w trybie interwencji poselskiej pojawił się poseł Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska), który twierdzi, że "wkroczono z policjantami do konstytucyjnego organu państwa", stwierdził również, że prokurator będący na miejscu "wdarł się do siedziby KRS". Prokurator wielokrotnie odsyłał posła Kaletę do rzecznika prokuratury generalnej. - Prokurator wkracza do KRS-u, konstytucyjnego organu państwa, to jest niespotykany atak na niezawisłość sędziowską - powtarzał Kaleta.Na miejscu jest także poseł Dariusz Matecki.

