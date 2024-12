Nagłe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Co się stało?

„Niehumanitarne, nadmierne i bezprawne”

Jarosław Kaczyński w ostrych słowach skrytykował działania służb w sprawie aresztowań. „Doszło do bardzo poważnych nadużyć w stosunku do dwóch pań z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz księdza Olszewskiego. To były działania, cytując tutaj oświadczenie pana profesora Węcławka, niehumanitarne, nadmierne i bezprawne, nadsyłamujące przepisy prawa” – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS wyraził również sprzeciw wobec stanowiska profesora, który uznał, że działania służb nie miały charakteru tortur. „Co prawda pan profesor nie uznał, że to postępowanie miało charakter tortur, ale powołał się na Konstytucję, która wyraźnie mówi, że ratyfikowane umowy międzynarodowe w Polsce obowiązują. Według tych umów te działania jednak miały charakter tortur. Tutaj się z panem profesorem nie możemy zgodzić” – zaznaczył.

„Rozbieranie kobiet do naga”

Prezes PiS przytoczył szczegóły, które określił jako „drastyczne”. „Rozbieranie kobiet do naga, zmuszanie ich do różnych czynności w obecności mężczyzn – to są już naprawdę rzeczy bardzo daleko idące. Te działania miały na celu skłonienie tych osób do składania zeznań zgodnie z oczekiwaniami władz” – mówił Kaczyński.

Podkreślił, że takie działania naruszają podstawowe prawa człowieka i zasady sprawiedliwości.

Krytyka pod adresem Hołowni

Kaczyński odniósł się również do wypowiedzi Szymona Hołowni, który miał podważać prawo jednego z oskarżonych do uczciwego procesu. „Pan Hołownia w swoim oświadczeniu, mówiąc o panu Romanowskim, nie czeka na wyrok, nie mówi o domniemaniu niewinności, co przecież tak często nasi przeciwnicy polityczni podkreślali, jeśli chodziło o ich przedstawicieli. Tymczasem odmawia mu prawa do formułowania jakichkolwiek warunków odnoszących się do uczciwego procesu w Polsce” – ocenił prezes PiS.

Dodał, że Romanowski, jak każdy obywatel, ma prawo do uczciwego procesu i podkreślił znaczenie niezależności prokuratury i sądów w tym kontekście.

„Trzeba to wyjaśnić”

Kaczyński zakończył swoje oświadczenie wezwaniem do dokładnego wyjaśnienia sprawy. „To, co zostało stwierdzone, pokrywa się z tym, o czym mówiliśmy przez cały czas. Te działania muszą zostać ujawnione i rozliczone” – podkreślił.

Dzisiejsze oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego rzuca nowe światło na działania wymiaru sprawiedliwości i rzekome nadużycia służb. Czy słowa prezesa PiS wywołają reakcję władz i społeczeństwa?

