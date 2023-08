Nagła zmiana w Komisji Europejskiej. Odszedł wiceprzewodniczący, Beata Szydło zaciera ręce

Co za wyznanie

Frans Timmermans postanowił zrezygnować ze swojej funkcji w Komisji Europejskiej. Jak wyznał, powodem jest jego chęć powrotu do rodzimej, holenderskiej polityki.

- Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła wdzięczność wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Fransowi Timmermansowi za jego wieloletnią owocną pracę na rzecz Komisji i obywateli europejskich oraz przyjęła jego rezygnację ze skutkiem natychmiastowym – czytamy w komunikacie na Twitterze.

Warto przypomnieć, że Frans Timmermans był głównym twórcą pakietu klimatycznego, zwanego Fit For 55, który zakłada, że do 2030 roku w Unii Europejskiej ma zostać zmniejszona emisja gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Sprawę skomentowała Beata Szydło na swoim profilu na Twitterze. Wydaje się, że była premier zaciera ręce z radości, bowiem nie była zwolenniczką zmian omawianych w pakiecie Fit For 55. - Komisja Europejska w trybie nagłym pożegnała się z Fransem Timmermansem. Oby był to krok na drodze do opamiętania w szaleństwie #FitFor55, projektu którego Timmermans jest głównym twórcą – napisała.

Ursula von der Layen mianowała nowym wiceprzewodniczącym wykonawczym do spraw Europejskiego Zielonego Ładu wiceprzewodniczącemu Maroszowi Szefczoviczowi. Do czasu wybrania następcy Fransa Timmermansa ma także być odpowiedzialny za politykę w dziedzinie klimatu.

