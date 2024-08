Jest najnowszy sondaż prezydencki. Nazwisko z trzeciego miejsca to zaskoczenie

W piątek po południu pojawił się jedynie suchy komunikat: - W piątek, 9 sierpnia, o godz. 14., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3) odbędzie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska - podano na PAP oraz w mediach społecznościowych KPRM. Czego ma dotyczyć konferencja prasowa premiera Tuska? Tego nie podano.

Donald Tusk o "układzie zamkniętym" za czasów PiS

Czas na konferencję, która opóźniona, ale już się zaczyna. - Temat dzisiejszej konferencji: układ zamknięty, jaki powstał, był budowany pod 2016 roku - zaczął poważnym tonem Tusk. Dodając, że z układem tym służby walczą od początku roku. Premier na konferencję zaprosił też: Tomasza Siemoniaka, Andrzej Domański, Adama Bodnara, a także szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Premier zaznacza, że prace KAS, prokuratury i innych służb doprowadziły do tego, że skoordynowanie działań jest niezbędne. Podpisane zostaje specjalne porozumienie. Tuż za Tuskiem widać napis: Rozliczenie poprzedniego rządu: 149 zawiadomień do prokuratury, zarzuty wobec 62 osób. Porozumienie podpisane przez ministrów dotyczy koordynacji działań ws. rozliczenia poprzedniego rządu. To szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów podpisali międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań podległych im służb. Działania te mają dotyczyć zabezpieczenia odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem za czasów poprzedniej władzy.

- Pozwoliłem o podpisanie tych dokumentów przy mediach, ale przez chwilę będę też referował do czego doszliśmy - mówi premier i poleca, by ministrowie opuścili salę, i skupili się na pracy, bo wszelkie informacje od nich ma. - Nie fatygowałbym panów ministrów i państwa, gdyby nie dane, które pokazują rozmiar nadużyć - komentuje premier.

Donald Tusk przekazał, że postępowania KAS dotyczą 100 miliardów złotych. - Kwota do zwrotu na ten moment to 5 mld zł - komentuje premier.

