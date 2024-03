Nadciąga rewolucja w płatnościach za radio i telewizję. Opłata audiowizualna może nas słono kosztować!

Zbigniew Ziobro przerywa milczenie! Zapowiada, że stanie przed komisją śledczą w najszybszym możliwym terminie: "Będę miał okazję, by pokazać prawdę!"

Rząd szuka sposobu na sfinansowanie mediów publicznych. Przypominamy, że prezydent Andrzej Duda (52 l.) zawetował ustawę okołobudżetową, która miała zapewnić im 3 mld zł. Dodatkowo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nie uznaje zarządów medialnych spółek, postuluje "zamrożenie" środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego w depozycie sądowym.

Jak media publiczne mają przetrwać w tej sytuacji? "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że według jego ustaleń, media publiczne wkrótce mają otrzymać spory zastrzyk gotówki. Mowa dokładnie o kwocie 1,5 mld zł. Znaczna część z niej - 1,24 mld zł - ma trafić do Telewizji Polskiej, pozostała - 260 mln zł - do Polskiego Radia i kilkunastu rozgłośni regionalnych. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. To pomoże spółkom w prowadzeniu działalności w 2024 r.

Sposobem na zapewnienie stałego dopływu pieniędzy dla TVP i Polskiego Radia jest rezygnacja z abonamentu i wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej. Według serwisu jedennewsdziennie.pl, jeszcze w kwietniu Sejm ma zająć się ustawą w tej sprawie. Dziś płacimy miesięcznie 8,70 zł abonamentu za radioodbiornik i 27,30 za radio i telewizor. Rocznie wychodzi 104,40 zł albo 284,40 zł. Wysokość opłaty audiowizualnej określono zaś na 100 zł rocznie, niezależnie od posiadanych urządzeń. Opłatę trzeba będzie jednak uiszczać od każdego domownika w wieku 26-75 lat. Na szczęście ustawodawca założył, że z opłaty audiowizualnej zostaną zwolnieni: osoby należące do I grupy inwalidzkiej, kombatanci i emeryci ze świadczeniem poniżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (poniżej 3884 zł). Danina będzie pobierana podczas rocznego rozliczenia PIT.