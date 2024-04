Tusk taką ma emeryturę z ZUS. Emeryci w szoku!

O to miasto walczyli do ostatniej sekundy! Aleksander Miszalski o tym, jak odbił Kraków z rąk Łukasza Gibały

Premier Donald Tusk złożył najnowsze oświadczenie majątkowe, które to właśnie zostało podane do publicznej wiadomości. Co się w nim znalazło? Jaki majątek ma Donald Tusk? Donald Tusk przyznał, że nie jest właścicielem domu, mieszkania ani gospodarstwa rolnego. Za to ma oszczędności na koncie bankowym. Udało mu się tam zgromadzić 120 tys. zł i 295 tys. euro (w przeliczeniu to blisko 1,3 mln zł). Donald Tusk podkreśla, że posiada papiery wartościowe, w tym polisę na życie o wartości 300 tys. zł, a także dwie inne polisy – każda o wartości 70 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym trzeba też podać składniki mienia ruchomego, którego wartość przekracza 10 tys. zł. I tutaj premier Donald Tusk wymienia zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r.

W oświadczeniu majątkowym odpowiada się także na pytanie chyba najbardziej nurtujące innych ludzi. Mianowicie chodzi o zarobki. I w tym punkcie polskim emerytom może zrobić się naprawdę przykro. Okazuje się, że w 2023 roku Donald Tusk otrzymał bardzo wysokie świadczenia emerytalne. Na jego konto wpłynęła emerytura belgijska w wysokości 2 371,76 euro, emerytura z Komisji Europejskiej w wysokości 64 757,76 euro, emerytura z ZUS-u w wysokości 118 887 zł. Tusk dorobił także w ramach praw autorskich, za co dostał 12 703 zł. Premier Polski wskazał także oszczędności z tytułu odsetek – 61 euro, dietę parlamentarną – 6 211 zł, uposażenie – 17 541 zł oraz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 13 441 zł.

