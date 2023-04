Na lotnisku tuż przed wylotem do USA Mateusz Morawiecki się wygadał. Wymienił dwa nazwiska!

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Co je różni? Wyjaśnimy z ekspertem od prawa wyborczego

Mateusz Morawiecki na lotnisku powiedział, po co jedzie do USA

Szanowni państwo lecę do USA, aby umacniać sojusz z krajem, który gwarantuje bezpieczeństwo naszej części Europy. To bezpośrednia konsekwencja niedawnej wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce oraz rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą - powiedział na płycie lotniska Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyjaśnił, że celem wizyty jest umacnianie wypracowanej wtedy strategicznej koncepcji partnerstwa. - Kiedy Polska za niecałe dwa lata będzie sparowała prezydencję w Unii Europejskiej, to partnerstwo transatlantyckie, sojusz Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi uczynimy najważniejszym punktem tej prezydencji - zaznaczył. Jednocześnie premier ocenił, że bezpieczeństwo Polski opiera się na dwóch filarach - współpracy gospodarczej i współpracy w dziedzinie obronności. - Jadę do USA, żeby oba te filary wzmacniać, wzmacniać ich fundament, budować je we współpracy z naszymi sojusznikami - dodał Mateusz Morawiecki, który chce zatwierdzić i rozbudować kontrakty zbrojeniowe będące podstawą naszego bezpieczeństwa w przyszłości.

Mateusz Morawiecki w USA. Szczegóły wizyty

Wizyta premiera w USA potrwa do czwartku. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiadając w poniedziałek wizytę wskazał, że głównymi jej tematami będzie polsko-amerykańska współpraca gospodarcza oraz kwestie bezpieczeństwa Polski. Poruszone zostaną także kwestie współpracy w sektorze energetyki. W trakcie wizyty szef rządu spotka się z wiceprezydent USA Kamalą Harris oraz z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych. Premier również ma wziąć udział w spotkaniu w siedzibie Atlantic Council.

Nie przegap: Pojechaliśmy pod dom Morawieckiego. Spędziliśmy z nim cały dzień. Ujawniamy tajemnice premiera

Premier @MorawieckiM przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Ameryki: Szanowni państwo lecę do USA, aby umacniać sojusz z krajem, który gwarantuje bezpieczeństwo naszej części Europy. To bezpośrednia konsekwencja niedawnej wizyty prezydenta @JoeBiden w Polsce oraz rozmów z… pic.twitter.com/rCxPZCTIPq— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 11, 2023