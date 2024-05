Na Andrzeja Dudę posypały się gromy! Nie zostawiają na nim suchej nitki

Hołownia: Weto prezydenta to błąd

Andrzej Duda postanowił zawetować nowelizację ustawy ws. języka śląskiego. W uzasadnieniu można przeczytać, że w ustawie nie została zrealizowana przesłanka "umożliwiająca uzyskanie przez etnolekt śląski statusu języka regionalnego". Przywołano także opinie ekspertów, według których gwara śląska jest gwarą języka śląskiego, a dialekt śląski jest takim samym dialektem językiem polskiego jak na przykład dialekt małopolski. Na reakcje nie trzeba było długo czekać, a na prezydenta posypały się gromy na platformie X (dawniej Twitter).

- Angielskiego nie ogarnia. Przy śląskim też się skompromitował. „Poliglota”… - napisał Borys Budka z PO.

- Do typowych wrogów Prezydenta Dudy: kobiet, osób LGBT, konstytucji, UE dziś dołączyli Ślązacy. Prezydent niewielu Polaków... - stwierdził Marcin Kierwiński.

- Prezydent Duda pokazał Śląskowi czerwoną kartkę. Dla niego liczy się tylko interes Kaczyńskiego, nigdy nie był zainteresowany interesem wszystkich obywateli Polski. Gańba, soroń a niy Prezydent - ocenił kandydat do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut.

- Prezydent ma prawo zawetować każdą, nawet najbardziej rozsądną ustawę. Nie ma jednak prawa obrażać ludzi uzasadnianiem swojego weta. Wiązanie prawa do pielęgnacji języka regionalnego z wrogimi działaniami Rosji jest - jakby to powiedział wiceprezydent Mastalerek - obrzydliwe - skwitował Marek Belka.

- Antypolskie weto Andrzeja Dudy. Polska jest różnorodna i każdy i każda musi czuć się równoprawnie! Pozbawianie Ślązaków ich prawa do pielęgnowania języka śląskiego, to pozbawianie ich prawa do swojej tożsamości. Jeszcze będzie przepięknie! - czytamy w poście Krzysztofa Śmiszka z Lewicy.

- Podobno każdy ma w sobie jakiś pierwiastek dobra, ale od 9 lat nie udaje mi się go znaleźć u prezydenta Dudy. W kwestii języka śląskiego również dał ciała - skrytykowała Klaudia Jachira.

- Kolejna „wyimaginowana wspólnota” dla prezydenta? Czy jedyną wspólnotą jaką zna prezydent Duda jest wspólnota interesów PiS-owskich działaczy? Wstyd panie, wstyd! - napisał Robert Biedroń.

- Powiedziałbym po śląsku, Panie Prezydencie, co myślę o Pańskim wecie, ale publicznie nie wypada - podsumował premier Donald Tusk.

Jak widać politycy nie zostawiają na Andrzeju Dudzie suchej nitki, a weto okazało się ogromnie kontrowersyjne.

