Myśliwi bez obowiązkowych badań psychiatrycznych! "Sejm przyjął haniebne zmiany"

Na sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji do projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dopisano podpunkt zwalniający myśliwych z obligatoryjnych okresowych badań psychiatrycznych. Sejm właśnie odrzucił poprawki likwidujące te zmiany. - Sejm właśnie przyjął haniebne zmiany zwalniające myśliwych z obowiązkowych badań psychologicznych. Interesy lobby łowieckiego zostały postawione przed bezpieczeństwo Polek i Polaków oraz ich rodzin w czasie spacerów po polach, łąkach i lasach czy grzybobraniu - napisała w czwartek Małgorzata Tracz z partii Zieloni.

Poddawanie się obowiązkowemu badaniu przez myśliwych i przedstawianie orzeczeń znajdowało się w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji. Myśliwi mieli je składać, co pięć lat.

- To skrajnie nieodpowiedzialne działanie decydentów, którzy na szali kładą bezpieczeństwo społeczne w korzystaniu z lasów. Co rusz możemy usłyszeć niesławne "pomyliłem z dzikiem", kiedy to myśliwy postrzelił przez przypadek kolegę, uśmiercił żubra albo – jak w niedawno zakończonej sprawie – zabił chłopca w przyszkolnym sadzie. Dlaczego akurat myśliwi mają zostać zwolnieni z badań lekarskich, skoro noszą broń w miejscach, z których korzystają inni? – cytuje polsatnews.pl słowa Radosława Ślusarczyka z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

❌ Sejm właśnie przyjął haniebne zmiany zwalniające myśliwych z obowiązkowych badań psychologicznych. Interesy lobby łowieckiego zostały postawione przed bezpieczeństwo Polek i Polaków oraz ich rodzin w czasie spacerów po polach, łąkach i lasach czy grzybobraniu. pic.twitter.com/7lgpNoGSra— Małgorzata Tracz (@GoTracz) January 26, 2023