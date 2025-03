Musk chce wyjścia USA z NATO? "Zgadzam się"

Wzruszona Marta Kaczyńska zwróciła się do Marty Nawrockiej. Piękne słowa

Autorem wpisu, z którym zgadza się Elon Musk, jest Gunther Eagleman. Na swoim kanale X, który śledzi 1,3 mln osób, publikuje on prywatne poglądy i komentuje politykę Stanów Zjednoczonych. Eagleman jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa oraz skrajnej frakcji politycznej MAGA (Make America Great Again).

W sobotę republikański senator Mike Lee zaapelował o rozważenie wycofania się USA z NATO. Na swoim kanale X polityk nazwał północnoatlantycki sojusz "reliktem zimnej wojny". W jego opinii jest to "świetna umowa dla Europy", ale "niekorzystna umowa dla Ameryki".

Lee w czwartek przedstawił senacie projekt ustawy DEFUND - Disengaging Entirely from the United Nations Debacle (Całkowite wycofanie się z klęski ONZ), która zakłada natychmiastowe opuszczenie przez USA struktur ONZ.

Stany Zjednoczone są jednym z członków założycieli ONZ i zasiadają jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. NATO skupia 32 państw członkowskich, 30 z Europy oraz USA i Kanadę.

Jest reakcja ministra Siemoniaka

Pakt Północnoatlantycki jest potrzebny jak nigdy wcześniej po rozpadzie ZSRR i Układu Warszawskiego - napisał w niedzielę szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że NATO to wspólna siła narodów i państw opartych na demokracji i praworządności.

Siemoniak zaznaczył, że Pakt Północnoatlantycki od 1949 roku jest gwarantem pokoju. "Nie tylko w Europie, ale i na świecie" - podkreślił we wpisie na platformie X. Zaznaczył, że koniec zimnej wojny nie przyniósł końca NATO. - "Wręcz przeciwnie. Pakt jest potrzebny jak nigdy wcześniej po rozpadzie ZSRR i Układu Warszawskiego. To jest projekcja odstraszającej siły sojuszu Europy i USA. To jest wspólna siła narodów i państw opartych na demokracji i praworządności" - zaznaczył Siemoniak.

