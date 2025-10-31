Możliwe weto prezydenta Karola Nawrockiego. Nowy projekt ustawy o kryptoaktywach?

Według informacji „Rzeczpospolitej”, w Pałacu Prezydenckim analizowany jest projekt ustawy o kryptoaktywach, który w obecnym kształcie może nie zyskać akceptacji prezydenta Karola Nawrockiego. Rządowy dokument zakłada przekazanie nadzoru nad rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Część ekspertów i przedstawicieli branży postuluje jednak inne rozwiązanie, powołanie nowego organu dedykowanego nowym technologiom.

Trwają prace nad regulacją rynku kryptowalut

Projekt ustawy, nad którym pracuje rząd, ma wprowadzić przepisy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Zgodnie z jego zapisami KNF miałaby sprawować nadzór, wydawać zezwolenia i egzekwować ewentualne sankcje wobec podmiotów działających w branży.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że część środowisk technologicznych zgłasza zastrzeżenia wobec takiego rozwiązania. Obawiają się, że zbyt rygorystyczne przepisy mogłyby spowolnić rozwój innowacyjnych firm i zniechęcić inwestorów do pozostania na polskim rynku.

Alternatywny pomysł ekspertów

Równolegle nad własną koncepcją ustawy pracuje zespół ekspertów, wśród których znajduje się prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.

– W naszym projekcie nie ma zapisów o wyłącznie restrykcyjnych karach. Jeśli system sankcji z sektora bankowego czy ubezpieczeniowego przeniesiemy wprost na branżę nowoczesnych technologii, trudno będzie jej się rozwijać – mówi profesor w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. 

Propozycja zespołu przewiduje powołanie nowego organu, który zajmowałby się branżą innowacji technologicznych i cyfrowych w szerszym zakresie, nie tylko rynkiem kryptowalut.

Projekt z poparciem Pałacu Prezydenckiego?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, eksperci pracujący nad alternatywną wersją ustawy chcieliby, aby projekt został zaprezentowany w porozumieniu ze środowiskiem prezydenckim. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują, że mogłoby to ułatwić prace legislacyjne i nadać projektowi bardziej ponadpartyjny charakter.

Według źródeł dziennika, jeśli rządowy projekt pozostanie w obecnym kształcie, prezydent Karol Nawrocki może rozważyć użycie prawa weta. Na razie jednak nie ma oficjalnego stanowiska Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Resort finansów stoi na stanowisku, że Komisja Nadzoru Finansowego ma największe doświadczenie w kontrolowaniu sektora finansowego i mogłaby skutecznie objąć nadzorem również rynek kryptoaktywów. W ocenie ministerstwa tworzenie nowej instytucji wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami we wdrożeniu przepisów.

Branża liczy na kompromis

Środowiska związane z nowymi technologiami apelują o dialog i równowagę między bezpieczeństwem a innowacyjnością. Jak podkreślają przedstawiciele sektora, Polska ma szansę stać się jednym z liderów rynku kryptoaktywów w Europie, jeśli regulacje będą sprzyjać rozwojowi, a nie biurokracji.

Ostateczny kształt ustawy ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach. Niezależnie od decyzji legislacyjnych, zarówno rząd, jak i otoczenie prezydenta podkreślają potrzebę transparentnych i stabilnych zasad dla rozwijającego się rynku kryptowalut.

