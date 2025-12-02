Morawiecki zdenerwował się na Tuska. "Dostaniemy propagandę i głupkowate tiktoki”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-02 12:46

Mateusz Morawiecki wypuścił nowy spot, w którym uderza w rząd Donalda Tuska, wykorzystując emocje związane z przygotowaniami do świąt. W materiale polityk ostrzega, że polskie rodziny czeka „skromniejszy stół i choinka”, bo ceny „szybują w górę”. Lektor w wideo drwi z obozu rządzącego: „W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę i serię głupkowatych tiktoków.” Przekaz jest prosty: drożyzna, chaos i zero rozwiązań.

Mateusz Morawiecki

i

Autor: Art Service / Super Express
  • Nowy świąteczny spot z mocnym przekazem
  • 🔻 Ceny, emocje i atak na władzę
  • 🔻 Narracja o polskich domach i realnym życiu
  • 🔻 Finał, który może wywołać burzę

„Grudzień to miesiąc przygotowań”. Morawiecki gra na emocjach

Spot zaczyna się od narracji bliskiej każdej rodzinie: kuchnia, zakupy, lista wydatków przed Wigilią.

„Grudzień to miesiąc przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.”

W kolejnych sekundach ton zmienia się dramatycznie:

„Niestety w wielu polskich domach będzie skromniej przy stole i pod choinką.”

To polityczna gra na doświadczeniu milionów konsumentów: nie stać nas, więc winny jest rząd.

„Ceny produktów szybują w górę”. Punkt uderzenia: portfel

Lektor przedstawia twardy przekaz:

„Ceny produktów szybują mocno w górę, średni koszyk zakupowy przekroczył psychologiczną barierę 100 zł.”

Bariera 100 zł w koszyku to klucz w spotach Morawieckiego: nie statystyka, a odczucie. To nie dyskusja o deficycie czy rentowności obligacji, to koszyk z Biedronki i pytanie, czy starczy na rybę, masło, masę makową i pierogi.

„Ekipa Tuska obiecywała złote góry”

Spot szybko przechodzi w bezpośrednią krytykę.

„Ekipa Tuska obiecywała złote góry” — słyszymy w materiale.

To klasyczna konstrukcja polityczna: obietnica → rzeczywistość → wkurzenie wyborcy. Morawiecki zestawia kampanijne zapewnienia z tym, co jego zdaniem ludzie widzą dziś w sklepach.

„A co mamy?” — odpowiedź w stylu kampanii

Lektor wymienia po kolei:

„Wysokie ceny, rosnące rachunki za energię, odwoływane wizyty u lekarzy, a do tego tragiczną sytuację w budżecie państwa.”

Morawiecki buduje narrację o biedniejszych świętach

Spot został przygotowany tak, by uderzać tuż przed sezonem zakupowym, wtedy, gdy emocje są najwyższe, a ludzie najbardziej liczą pieniądze. Morawiecki nie przedstawia danych z NBP, nie cytuje ekonomistów. Pokazuje jedynie koszyk, półki i cenę. To forma przekazu, która przebija profesjonalne komunikaty rządu, bo działa na instynkty, nie na argumenty.

Mateusz Morawiecki spaceruje po Warszawie
22 zdjęcia
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy świąteczna drożyzna to wina rządu Donalda Tuska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEUSZ MORAWIECKI