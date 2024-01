Morawiecki wystąpił w brytyjskiej tv. Mówił o Tusku, mocne porównanie do Putina

Rewolucja w polskich mediach

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Tydzień wcześniej odwołał on prezesów TVP, PR i PAP. Tymczasem Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania ministra Sienkiewicza za bezprawne.

W najbliższy czwartek, 11 stycznia przed Sejmem Prawo i Sprawiedliwość organizuje manifestację w obronie mediów publicznych, wolności słowa i demokracji pod hasłem "Protest Wolnych Polaków" (WIĘCEJ: Manifestacja PiS 11 stycznia. Ludzie zjadą na "Protest wolnych Polaków". Gdzie i o której odbędzie się protest?)

Były premier w brytyjskiej tv

Były premier Mateusz Morawiecki mówił na temat przejęcia mediów w naszym kraju w brytyjskiej telewizji GB News. - Dochodzi do radykalnego łamania prawa i stosowania brutalnej agresji wobec mediów publicznych. Tusk mógł wybrać bardzo jasną ścieżkę legislacyjną – zamiast tego zdecydował się na użycie siły, użycie policji do likwidacji mediów publicznych. Ostatni raz coś takiego miało miejsce w czasie stanu wojennego, a teraz dzieje się to ponownie - perorował z pasją w głosie. To jednak nie był koniec mocnych słów. Wydarzenia, które mają obecnie miejsce w Polsce, Morawiecki wprost porównał do wydarzeń na Białorusi i w Rosji!

Jak stwierdził były premier:

Przejęcie telewizji publicznej to bardzo zły rozwój sytuacji w Polsce i ubolewam nad tym. Przypomina to, co robią Łukaszenka i Putin – monopolizowanie dostępu do informacji. Nie chcę, żeby o Polsce mówiono w kontekście łamania Konstytucji

‘Lots of people are very surprised with this aggressive violation of law.’ Former Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, expresses his concern for the new Polish Government getting rid of the state TV channel. pic.twitter.com/hLJgX7wz2B— GB News (@GBNEWS) January 7, 2024

