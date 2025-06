Morawiecki wbija szpilę po starcie Polaka w kosmos! To się naprawdę dzieje!

– To historyczna chwila! Drugi Polak w kosmosie! – napisał były premier Mateusz Morawiecki w serwisie X (dawniej Twitter), oznaczając profil astronauty @astro_slawosz.– W takie projekty warto inwestować polskie fundusze – dodał, oznaczając również Polską Agencję Kosmiczną.

"Wyśmiewali nas. Dziś Polska wygrywa w kosmosie"

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Morawiecki nie kryje satysfakcji:

– Pamiętam, dwa, trzy lata temu, gdy rozmawialiśmy o naszej składce do Europejskiej Agencji Kosmicznej… Część mainstreamowych mediów nas wtedy wyśmiewała – mówi.– A dziś okazuje się, że to była dobra decyzja. To ogromny sukces Polski i wszystkich Polaków – podkreślił.

To właśnie zwiększenie składki do ESA umożliwiło większy udział polskich firm w projektach badawczo-technologicznych, a także przygotowało grunt pod udział naszego rodaka w tej prestiżowej misji.

Drugi taki lot w historii. Uznański spełnił marzenie pokoleń

Sławosz Uznański to drugi Polak w historii, który poleciał w kosmos. Pierwszym był generał Mirosław Hermaszewski, który odbył lot w 1978 roku. Uznański dołączył do grona astronautów dzięki ścisłej współpracy Polski z ESA i konsekwentnemu rozwijaniu krajowego sektora kosmicznego.

To symboliczny i praktyczny sukces – Polska nie tylko wysyła astronautę, ale też bierze udział w najbardziej zaawansowanych badaniach i projektach technologicznych na świecie.

Internauci nie kryją dumy: „To moment jak z filmu!”

W sieci natychmiast zaroiło się od komentarzy. Użytkownicy X i Facebooka są zgodni – to moment, który zapisze się w historii.

„Hermaszewski zaczął, Uznański kontynuuje. To więcej niż historia – to przyszłość.” „Jeszcze kilka lat temu nikt by nie uwierzył. Dziś Polska ma swojego astronautę na ISS.” „A pamiętacie, jak mówili, że to fanaberia? No to teraz... fanaberia jest na orbicie!” – ironizuje jeden z komentujących.

Co dalej?

Obecność Sławosza Uznańskiego na ISS to nie tylko prestiżowa chwila, ale też realna szansa na rozwój polskiego sektora kosmicznego, wzrost inwestycji technologicznych i coraz silniejszą pozycję Polski na mapie nowoczesnych państw.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, to również zwycięstwo rozsądku nad kpiną, a sukces, który – jeszcze kilka lat temu – wielu uważało za nierealny.

Historyczna chwila! Drugi Polak w kosmosie! Gratulacje @astro_slawosz !🇵🇱🌍🚀 W takie projekty warto inwestować polskie fundusze @POLSA_GOV_PL! pic.twitter.com/xebqUi2Bsc— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 25, 2025

