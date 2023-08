Premier Morawiecki porównał obietnice PiS i PO. Porażające wyniki zestawienia

Premier Morawiecki porównał obietnice PiS i PO. Porażające wyniki zestawieni. Wszystko widać czarno na białym!

Mateusz Morawiecki pokazał w sieci grafiki nawiązujące do obietnic wyborczych. Wiadomo, że zawsze jest ich cała masa, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. A te już niebawem, bo 15 października Polacy pójdą oddać głosy w wyborach do Sejmu i Senatu. Tymczasem premier zestawił spełnione obietnice PiS z niespełnionymi obietnicami PO. Co z tego wyszło? Porażające porównanie! Dlaczego?

Zdecydowanie dłuższa lista jest po stronie PiS. Co znalazło się wśród realizowanych obietnic PiS? Były to m.in.: 13. i 14. emerytura, uszczelnienie VAT oraz naprawa finansów publicznych, 0 proc. dla młodych osób, rodzin wielodzietnych i seniorów, leki dla seniorów, zabezpieczenie dostaw węgla na zimę 2022/2023, Fundusz Bodowy Dróg Lokalnych, budowy domów bez pozwolenia jeśli mają do 70 mkw powierzchni, niższe stawki CIT dla przedsiębiorców, zmniejszenie bezrobocia, mocna cyfryzacja i budowa e-państwa, Przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia, podniesienie pensji minimalnej, wzmocnienie polskiej armii czy przywracanie posterunków policji.

Co zaś, według zestawienia premiera, nie wyszło PO? Obiecanie przez Donalda Tuska, że nie wybiera się do Brukseli, a wyjechał, obiecanie gwarantowanego miejsca dla dzieci w przedszkolach, a wysłanie dzieci wcześniej do szkół. Zwrócono też przewrotnie uwagę, że jedną obietnicę dotrzymano, a konkretnie... o podniesieniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

SPRAWDŹ: PILNE! Nagłe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?!

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Dalej