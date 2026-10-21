Morawiecki podnosi głos i energicznie macha flagą. Mówi o „kłamstwach” i „szalbierstwach”

Podniesiony głos, zdecydowany ton i energiczne wymachiwanie flagą przyciągają uwagę w nagraniu z Mateuszem Morawieckim. Były premier przedstawia w nim ambicje inicjatywy Rozwój Plus. Łączy zapowiedź przekonywania Polaków do swojego projektu z odwołaniami do narodowej dumy.

Morawiecki o „kłamstwach” i „szalbierstwach”

Morawiecki przedstawia Rozwój Plus jako inicjatywę, która ma pomagać odbiorcom rozpoznawać nieprawdziwe informacje i docierać do prawdy.

„I po to jest rozwój plus, żebyśmy potrafili przeniknąć te kłamstwa, te szalbierstwa, którymi jesteśmy karmieni, żebyśmy pokazywali ludziom prawdę, bo wierzę, że ta prawda trafi do ich serc, do ich umysłów...” – mówi.

W przytoczonym fragmencie nie wskazuje konkretnych wypowiedzi ani osób, do których odnoszą się te zarzuty. Wyjaśnia natomiast, jaki polityczny cel chce osiągnąć.

Bez Rozwoju Plus nie będzie dobrego rządu? Morawiecki stawia sprawę jasno

Były premier przekonuje, że dotarcie do wyborców z jego przekazem ma pomóc w budowaniu przyszłego rządu. Dla Rozwoju Plus widzi w tym procesie istotną rolę.

„...i dzięki temu będziemy w stanie przekonać Polaków, że bez rozwoju plus nie będzie można zbudować dobrego rządu. Dobrego rządu dla Rzeczypospolitej.”

Idziemy w prawdzie. Idziemy przekonać Polaków, że @RozwojPlus to najlepszy wybór. 🇵🇱 #NaprzodPolsko https://t.co/PdrCMFpYvS— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 21, 2026

Morawiecki nie przedstawia w tym fragmencie możliwych partnerów ani szczegółów współpracy. Deklaruje jednak, że jego inicjatywa powinna być niezbędnym elementem przyszłego układu rządzącego.

Podniesiony głos i flaga. Morawiecki odwołuje się do dumy narodowej

Politycznym deklaracjom towarzyszy mocna forma wystąpienia. Morawiecki mówi głośno i z naciskiem, a pomiędzy fragmentami przemówienia pojawiają się ujęcia, na których energicznie macha flagą.

W wypowiedzi podkreśla również narodową dumę. „Bo my Polacy nie mamy żadnych kompleksów” – zapewnia.

Nagranie zawiera też jednoznaczny apel:

„Bo przyszłość to Polska i w nią wierzę. Niech żyje Polska.”

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