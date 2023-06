Morawiecki odpowiedział memem na słowa niemieckiego polityka. Mocno! Jest tam też i Tusk

Niemiecki polityk Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, udzielił wywiadu, w którym bardzo ostro ocenił rządy PiS. W rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" mówił wprost: - Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce. (...) Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Len Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością (ew. rządami prawa, państwem prawa) . W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy" - komentował Weber w wywiadzie dla "FAZ". Jego słowa odbiły się echem i bardzo mocno ugodziły w polityków PiS. Głos zabrała europosłanka i była premier Beata Szydło, która na Twitterze napisała: - "Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce” - powiedział otwarcie niemiecki polityk Manfred Weber. Czyli albo niezależna Polska rządzona przez PiS, albo niemiecka dominacja. O to będą najbliższe wybory. Dziękuję, Herr Weber, za tak otwarte postawienie sprawy. Wywiad Webera komentował też Marek Suski, który przyznał, że odczuwa "niesmak". Jednak najciekawiej wywiad niemieckiego polityka skomentował Mateusz Morawiecki. Premier opublikował na Twitterze mem z Weberem i Tuskiem, który opisał krótko: - Wyciągnijcie Państwo sami wnioski ze skandalicznej wypowiedzi Manfreda Webera. Mi się nasuwa wyłącznie jeden… Dlaczego tak zrobił? Przypomnijmy, że Mark Weber to następca Donalda Tuska, zastąpił go na stanowisku przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

