Morawiecki o rządach Tuska: bardziej dobiły polskie firmy niż pandemia i Putinflacja

Co z czołgami Leopard dla Ukrainy? Błaszczak: jest jeszcze nadzieja

Morawiecki uderza w Tuska

Szef rządu w sobotę zamieścił na Facebooku oraz Twitterze wpis, do którego dodał grafikę dotyczącą skali upadłości firm w latach 2010-2022, opracowaną na podstawie danych publikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Z zaprezentowanej grafiki wynika, że w latach 2010-2015 odnotowano większą liczbę upadłości niż w latach 2016-2022. "Nawet pandemia, wojna za granicą, Putinflacja i kryzys energetyczny nie są razem w połowie tak skuteczne w dobijaniu polskich firm jak rządy Donalda Tuska" - napisał premier Matusz Morawiecki w komentarzu do tych danych. To odpowiedź premiera na piątkowe wypowiedzi Donalda Tuska w sprawie producenta kotłów energetycznych Rafako.

Firma pozostaje w sporze z Tauronem w sprawie wartego ponad 6 mld zł bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Tusk podczas spotkania ze związkowcami z Rafako apelował do rządu, by ten ratował zagrożone w obliczu sporu upadłością Rafako jako istotną dla polskiej energetyki spółkę.

Rafako kością niezgody

"Ja wiem, że mówimy o spółkach giełdowych, ale jak trzeba było, to ten rząd, ale poprzednie też, nie wahały się, żeby użyć swoich wpływów. Mogą wymusić konkretne decyzje, czy zasugerować takie decyzje, które będą podjęte, jeśli rząd się uprze, żeby te decyzje podjąć. Nie ma żadnego wytłumaczenia: Rafako, podobnie, jak byłoby z innymi firmami w tej sytuacji, trzeba ratować" – podkreślił Donald Tusk.

"Mateusz Morawiecki nie może dłużej udawać, że jest premierem i zachęcać do tańca, bo nie o taniec chodzi, tylko trzeba podejmować decyzje. Jest też posłem ze Śląska, więc też powinien przestać udawać, że się zajmuje Śląskiem, tylko powinien podjąć decyzję" – zaapelował do premiera.

W czwartek w Toruniu odnosząc się do sprawy Taurona i Rafako premier Morawiecki zaznaczył, że w mediacjach pomaga Prokuratoria Generalna, ale - jak dodał - do tanga trzeba dwojga. Podkreślił, że liczy na dobrą wolę po stronie obu tych podmiotów; przekonywał również, że każdy z nich powinien trochę ustąpić.

Nawet pandemia, wojna za granicą, Putinflacja i kryzys energetyczny nie są razem w połowie tak skuteczne w dobijaniu polskich firm jak rządy Tuska 😉 pic.twitter.com/2J94UVnZTQ— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 21, 2023

Sonda Czy debata Morawiecki-Tusk powinna się odbyć? Tak Nie Nie wiem