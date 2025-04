15 lat temu zabił działacza PiS, a teraz wyszedł z więzienia. Wiadomo, dlaczego wypuścili Ryszarda Cybę

W Lewicy szykują się do zmiany władzy. Jest deklaracja Gawkowskiego

Do tragicznej śmierci Marka Rosiaka, działacza Prawa i Sprawiedliwości z Łodzi doszło w październiku 2010 roku. To wtedy do siedziby w Łodzi wszedł z bronią Ryszard Cyba i zaatakował znajdujących się w jednym z pomieszczeń działaczy PiS: Marka Rosiaka oraz Pawła Kowalskiego. Rosiak został trafiony pięciokrotnie, m.in. w klatkę piersiową, zginął na miejscu.

W 2011 r. Cyba usłyszał wyrok dożywocia za zabójstwo działacza PiS oraz atak na drugiego z mężczyzn asystenta posła Jarosława Jagiełły. Jednak jak się okazuje Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z 25 lutego zawiesił wykonanie kary więzienia wobec Ryszarda Cyby. Co istotne zgodnie z wyrokiem sądu mężczyzna mógłby ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej dopiero po 30 latach odsiadywania kary. Stało się jednak inaczej. Dlaczego? Do szczegółów sprawy dotarł Onet:

Sąd w uzasadnieniu postanowienia przekazał, że Ryszard Cyba został poddany badaniu przez dwóch biegłych psychiatrów. To oni uznali, że mężczyzna jest niezdolny do wykonywania kary więzienia. Stwierdzili u niego zaburzenia psychiczne, "które nie rokują wyleczenia, a nawet poprawy". Zaznaczyli przy tym, że należy liczyć się z dalszą progresją. Mowa m.in. o głębokim zaburzeniu funkcji poznawczych, całkowitej dezorientacji, zniedołężnieniu, obecności konfabulacji i braku kontaktu logicznego. Opinia sądowo-psychiatryczna wskazała na potrzebę stałej opieki i pielęgnacji w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego lub domu pomocy społecznej - czytamy na Onet.pl.

Z ustaleń portalu wynika, że Cyba przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Potwierdziła to także rzecznik Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek:

Skazany przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych. Podczas odbywania kary był pod stałą opieka medyczną i psychologiczną. Po konsultacji psychiatrycznej dyrektor jednostki poinformował Sąd Okręgowy o stanie zdrowia skazanego - poinformowała we wtorek (1.04) rzeczniczka w rozmowie z PAP.

Dodała także, że na polecenie sądu odbyły się badania sądowo-psychiatryczne Ryszarda Cyby realizowane przez biegłych. To na ich podstawie sąd uznał, że skazany nie może przebywać w warunkach zakładu karnego.

Zabójstwo Marka Rosiaka

Sprawa mordu w Łodzi z 2010 roku wstrząsnęła Polską i światem polityki. Kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem" Mariusz Rusiecki opowiadał o sytuacji, której był świadkiem: - To nie było przypadkowe miejsce i przypadkowa ofiara. Pamiętam jak ten człowiek leżał obezwładniony na korytarzu już po zabiciu Marka i krzyczał z nienawiścią, że chciał zabić prezesa Kaczyńskiego, ale się nie udało - mówił nam w 2019 roku.