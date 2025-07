Alarmujące słowa Mateusza Morawieckiego! Jest źle?

Były premier Mateusz Morawiecki, zaalarmował w mediach społecznościowych, publikując nagranie, w którym wyraża obawy dotyczące stanu finansów publicznych Polski.

- Polska jest spychana w kierunku bankructwa! Powiedz STOP tej nieodpowiedzialności! Udostępnij to i bądź głosem tych, którzy nie chcą widzieć Polski pogrążonej w długach - napisał były premier na Twitterze.

Według Morawieckiego, obecna polityka rządu Donalda Tuska prowadzi do niebezpiecznego wzrostu zadłużenia państwa.

- Za naszych rządów mimo turbulencji, które wstrząsały cały światem, deficyt był trzymany w ryzach i wynosił średnio 2,7 proc. PKB. Teraz według Komisji Europejskiej ma być ponad dwukrotnie wyższy i przekroczyć 6 proc. PKB, a to nie koniec, dług publiczny już wkrótce przekroczy konstytucyjny próg 60 proc. PKB, a za dwa lata może sięgnąć aż 67 proc. To pęd ku przepaści i groźba paraliżu państwa - słyszymy w agraniu.

Lektor w nagraniu dołączonym przez Morawieckiego dodaje, że "nieodpowiedzialny rząd Donalda Tuska doprowadzi do tego, że Polska zadłuży się o dodatkowy bilion złotych". Zarzuca również obecnej władzy brak strategicznego planu rozwoju i tolerowanie unikania opodatkowania przez zagraniczne firmy.

Obawy dotyczące stanu finansów publicznych znajdują odzwierciedlenie w analizach Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). W raporcie "Rachunek od państwa" organizacja wskazuje na wzrost wydatków sektora publicznego w 2024 roku do poziomu 1,8 biliona złotych, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ryzyko wzrostu długu publicznego

Zdaniem analityków FOR, tak szybki wzrost wydatków, przy braku równoważących go dochodów, zwiększa ryzyko dalszego zadłużania się państwa. Organizacja podkreśla potrzebę zrównoważonej polityki fiskalnej, uwzględniającej zarówno bieżące potrzeby, jak i długoterminową stabilność finansów publicznych.

- Z tegorocznego zestawienia po raz kolejny wyłania się niepokojący obraz: państwo wydaje coraz więcej, a ponieważ nie ma na to pełnego pokrycia w dochodach, rośnie też dług publiczny - stwierdził główny ekonomista FOR, Marcin Zieliński w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

Sonda Zgadzasz się ze słowami Mateusza Morawieckiego? Tak Nie Nie wiem

Poranny Ring VOD 1 30.07.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.