Morawiecki z narybkiem PiS! Piękna dziewczyna zadała mu ciekawe pytanie

Mateusz Morawiecki był jednym z przedstawicieli rządu, którzy spotkali się w KPRM z osobami działającymi w mediach społecznościowych. Oprócz premiera obecni byli także były wicepremier Jarosław Gowin, były minister zdrowia Łukasz Szumowski, była premier Beata Szydło, wicepremier Piotr Gliński czy poseł Marek Suski. - Dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy teraz skupili się na kontynuacji wszystkich dobrych zmian, które wdrożyliśmy od ponad 800 dni naszych rządów – mówił Mateusz Morawiecki. - Wierzę, że z takiej dobrej, czasami bardzo otwartej i szczerej wymiany poglądów, zrodzi się wiele pomysłów – dodał. Politycy chętnie pozowali do zdjęć i odpowiadali na pytania. Jedna z przedstawicielek narybka PiS zapytała Mateusza Morawieckiego czy był kiedyś na pielgrzymce. – Na pielgrzymce do Częstochowy byłem nawet 5 czy 6 razy. 5 razy to na pewno, w latach 80. Z tym, ze muszę się przyznać, że chodziłem tam bardziej z pobudek patriotycznych, a nie religijnych. Dzisiaj też bardzo chętnie bym poszedł, gdybym miał więcej czasu, ale wszystkich, którzy chodzą, bardzo serdecznie pozdrawiam – odpowiedział premier. Młodzi aktywiści PiS-u bardzo chętnie pozowali z premierem, a efektami chwalili się w sieci. W naszej galerii możesz zobaczyć ich fotki!

