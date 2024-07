Morawiecki o Patryku Jakim: badamy wszystkich kandydatów

Morawiecki o kandydaturze Jakiego na prezydenta

Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki poinformował, że jest w gronie osób w Zjednoczonej Prawicy, których kandydatury są rozważane i oświadczył, że jest gotowy do startu w wyborach.

Pytany o to podczas poniedziałkowej wizyty w Tarnowskich Górach b. premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że jego ugrupowanie prowadzi dokładne badania, obejmujące około 10 potencjalnych kandydatów Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich; potwierdził, że Jaki jest wśród tych osób. „Jeżeli będzie chciał startować, to musi uzyskać zgodę naszego kierownictwa politycznego. Jeżeli będzie chciał startować oczywiście w ramach Zjednoczonej Prawicy, to zakładam, że taka decyzja jest potrzebna” – zaznaczył Morawiecki.

„Oczywiście badamy wszystkich kandydatów, co do których mamy wiarę, że mogą walczyć o zwycięstwo, bo interesuje nas przede wszystkim zwycięstwo w drugiej turze” - podkreślił b. premier.

Kiedy będą wybory prezydenckie?

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2025 r. Zgodnie z przepisami, wybory powinny odbyć się w dniu wolnym, który wypada nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa, a więc kolejne wybory na prezydenta powinny się odbyć w maju 2025 r. Termin wyborów zarządza marszałek Sejmu.

Co dalej z subwencją dla PiS?

Podczas wizyty w Tarnowskich Górach Morawiecki był też pytany m.in. o badanie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdań finansowych komitetów z wyborów parlamentarnych z 2023 r. i o to, że PKW zwróciła się do premiera Donalda Tuska o udostępnienie informacji na temat zawiadomień o przestępstwach wyborczych.

„Mój komentarz może być tylko jeden, jeśli chodzi o subwencję. Jeżeli PKW odważy się na taki krok, cios w demokrację, na uderzenie w główną, absolutnie podstawową partię opozycyjną, to widzimy doskonale, że jest to kolejny krok na drodze do niszczenia demokracji. Widzieliśmy takich kroków mnóstwo” – powiedział Morawiecki.

