Morawiecki chce debaty o smartfonach w szkołach. „To broń obosieczna”

Minister edukacji napisała list do uczniów. To dopiero wstęp do reform

Były premier i telefony w szkołach

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego minister edukacji Barbara Nowacka przygotowała nagranie z życzeniami dla uczniów i uczennic oraz skierowała list do dyrektorów i pracowników szkół i placówek, nauczycieli, uczniów i rodziców. Zapowiedziała w nim najważniejsze zmiany, jakie czekają na członków szkolnych społeczności od 1 września - w tym przede wszystkim uszczuplone podstawy programowe – to wstęp do właściwej reformy planowanej przez MEN na rok 2026.

Tymczasem 1 września zaktywizowała się także opozycja. - Właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Do szkół wracają miliony młodych ludzi, a razem z nimi - ich telefony. Chciałbym zainicjować debatę na temat wpływu tych urządzeń na nas samych, a zwłaszcza - na dzieci i młodzież – napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki.

- Smartfony służą nie tylko do nauki i zabawy, ale także do cyberbullyingu, ściągania, szantażu, nagrywania i rozpowszechniania wulgarnych treści lub wrażliwych danych. Francja chce zakazać używania smartfonów w szkołach. W USA również wprowadzane są akty prawne chroniące najmłodszych przed ich wpływem. Powinniśmy o tym rozmawiać także w Polsce - i działać – twierdzi były premier.

Telefon może zranić

Według polityka PiS, telefon to dziś miecz obosieczny - daje poczucie bezpieczeństwa, ale i może zranić. - Trzeba przyznać otwarcie, że smartfony nie są bez winy, jeśli mówimy dziś o problemach psychologicznych, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież. Wpływ smartfonów na mózgi młodych ludzi jest coraz lepiej zbadany i dokumentowany. Coś, co kilkanaście lat temu było rewolucją technologiczną - dziś staje się chorobą cywilizacyjną – czytamy we wpisie Morawieckiego.Duda broni religii w szkołach. „Niezbywalna część polskości”

Poseł PiS przypomniał historię powstania smartfona, który integruje telefon z tabletem. I zadaje pytanie. - Ale… czy to dobrze? Takie pytania warto sobie stawiać w obliczu wyzwań związanych z rozwojem naszych dzieci. Zadaje je sobie coraz większa liczba rodziców. Postanowiłem zadać je także ja. A Wy jak uważacie? Zachęcam do dzielenia się opiniami! - napisał polityk.

