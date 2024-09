Duda broni religii w szkołach. „Niezbywalna część polskości”

Poruszające wystąpienie Andrzeja Dudy w Wieluniu. "Wybaczenie to jedno, zadośćuczynienie to drugie"

Prezydent na Jasnej Górze – podziękowania dla rolników

Prezydent podziękował na Jasnej Górze rolnikom za ich pracę, podkreślając ich historyczny wkład m.in. w budowę polskiej państwowości i walkę o niepodległość w różnych okresach, a także ich rolę we współczesnej polskiej gospodarce i zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Andrzej Duda mówił m.in., że dożynki na Jasnej Górze to „niezwykły moment”, w którym ludzie polskiej wsi przynoszą plony swojej pracy i dziękują Matce Bożej za opiekę, przychodząc tam, „jak do najważniejszego gospodarstwa, jakim jest to jej gospodarstwo na Jasnej Górze, będące w istocie gospodarstwem całej naszej Rzeczypospolitej”.

„Dziękuję, że jesteście tutaj tak, jak nakazuje nasza tradycja, budowana od ponad tysiąca lat, tradycja chrześcijańska, na której oparta jest nasza kultura, nasza codzienność i byt naszego narodu, a także i przetrwanie i istnienie naszego państwa przez wieki, a przede wszystkim narodu” – mówił prezydent.

Prezydent o roli religii

Podziękował za obecność obecnemu i byłym ministrom rolnictwa oceniając, że „to ważne, aby polska wieś stała razem właśnie tutaj, przy ojczyźnie, klęcząc przed wizerunkiem częstochowskim Matki Najświętszej, Czarnej Madonny”.

„Niech to będzie też odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, że religia nie jest nam potrzebna i że nie trzeba jej uczyć młodych ludzi. To m.in. dzięki niej przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, kiedy w niej właśnie znajdowaliśmy oparcie” – zaznaczył, co spotkało się z oklaskami zebranych. „Kiedy ktoś nam próbuje ją odebrać, to zarazem odbiera nam jakąś ważną, niezbywalną część polskości, której oddać nam nigdy nie wolno” – przestrzegł.