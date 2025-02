Monika Olejnik w euforii. "To było coś niesamowitego!"

W centrum jej uwagi znalazły się młode twórczynie – Klara Kochańska-Bajoni i Jagoda Szelc, które otrzymały nagrodę w kategorii „Odkrycie 2025” za projekt „Matki Pingwinów”. Olejnik, nie kryjąc emocji, podkreśliła, jak bardzo ceni odkrywanie nowych talentów i inspirujących historii.

„Każda z nas inaczej, oczami”. Olejnik pod wrażeniem nagrodzonych artystek

„Każda z nas inaczej, oczami” – napisała Olejnik na Instagramie, zaznaczając, że nagrodzone twórczynie patrzą na świat przez wyjątkowy pryzmat. Dziennikarka od lat angażuje się w promowanie wyrazistych osobowości i ich twórczości. Nieprzypadkowo wspomniała też o swoim programie „Monika Olejnik Otwarcie”, w którym podejmuje tematy istotne społecznie, politycznie i kulturowo. Podkreśliła, że inspiracji szuka zarówno w Polsce, jak i na festiwalach w całej Europie – to właśnie tam wyłapuje wyjątkowych ludzi, którzy wnoszą do świata sztuki coś zupełnie nowego.

Muzyka, talent i wyjątkowa energia. Sanah i Margaret dopełniły wieczór

Marta Kaczyńska publicznie chwali Morawieckiego. Nikt się nie spodziewał

Bestsellery Empiku to wydarzenie, które łączy świat literatury, filmu i muzyki. Monika Olejnik doceniła również stronę artystyczną gali, zwracając uwagę na występy Sanah i Margaret. Ich występy – jak podkreśliła – „pięknie muzycznie” podbiły atmosferę tego wieczoru.

Monika Olejnik – osobowość, która przyciąga uwagę

Oprócz treści merytorycznych, uwagę zwrócił również styl Moniki Olejnik. Jej charakterystyczna stylizacja na gali Bestsellerów Empiku ponownie podkreśliła jej wyrazisty gust. Postawiła na nonszalanckie połączenie klasyki z odrobiną ekstrawagancji – szerokie jeansy zestawione z drapieżną kurtką w panterkę, które przełamały konwencję wieczorowej elegancji. Dziennikarka udowodniła, że ceni zarówno wygodę, jak i modową odwagę, a jej stylizacje zawsze budzą dyskusje wśród fanów mody.

Wsparcie dla młodych twórców to jej misja

Monika Olejnik od lat wspiera artystów, których twórczość nie jest jeszcze szeroko znana, ale ma ogromny potencjał. Jej obecność na Bestsellerach Empiku i zaangażowanie w nagrodzone projekty to kolejny dowód na to, że dziennikarka traktuje swoją pracę jako coś więcej niż tylko zawodowe obowiązki. To misja – wynajdywanie talentów, docenianie ich i otwieranie im drzwi do szerszej publiczności.

„Talent, odwaga i nowatorskie spojrzenie – to wszystko znalazłam na Bestsellerach Empiku” – podsumowała Olejnik w swoim wpisie.

Zarówno jej entuzjastyczny ton, jak i obecność na gali pokazują, że kultura i młode talenty są dla niej priorytetem. Pozostaje pytanie: kogo jeszcze w przyszłości wypatrzy dziennikarka i jaką rolę odegra w ich drodze do sukcesu?

Autor:

2025_02_20_Express Biedrzyckiej_WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.