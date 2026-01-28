Monika Olejnik bezlitosna dla Szymona Hołowni w "Kropce nad i". Polityk nie pozostał jej dłużny

Monika Olejnik zarzuciła Szymonowi Hołowni ośmieszanie partii Polska 2050, w związku z jego zachowaniem podczas zerwanego posiedzenia Rady Krajowej, gdzie miał się "obrazić" i wylogować.

Hołownia odrzucił zarzuty, tłumacząc swoje zachowanie zmęczeniem i różnicą czasu, podkreślając, że nie obraził się, a jedynie przekazał przewodnictwo.

Olejnik pytała Hołownię o możliwość koalicji z PiS, co wywołało jego frustrację, ponieważ od lat musi dementować te pogłoski, mimo że jego działania pokazują coś innego.

Hołownia zaapelował o skupienie się na faktach i decyzjach politycznych, a nie na medialnych plotkach, podkreślając, że jest politykiem, który często otrzymuje propozycje od PiS, ale ich nie przyjmuje.

Monika Olejnik rozpoczęła rozmowę, pytając Szymona Hołownię, czy nie czuje, że "ośmiesza swoją partię". Nawiązała do zerwanego posiedzenia Rady Krajowej Polski 2050, podczas którego Hołownia, uczestniczący zdalnie z Dubaju, miał nagle zakończyć obrady.

- Nie czuje pan, że pan ośmiesza też tę partię? Na przykład obrażaniem w piątek. Państwo rozmawiali, nagle pan się obraził, bo nie poszło po pana myśli. Wylogował się pan – stwierdziła.

Szymon Hołownia stanowczo odrzucił zarzuty dziennikarki, nazywając je "insynuacjami" i zaprzeczając, jakoby się "obraził". Wyjaśnił swoje zachowanie, powołując się na różnicę czasu i zmęczenie.

- U mnie w miejscu, w którym jestem, jest środek nocy. Nie jestem w stanie po pięciu godzinach debat prawniczych, dzielących wszystko na atomy, zrozumieć, o co chodzi w kolejnych zgłaszanych wnioskach formalnych. Przekazuję przewodnictwo Agnieszce Buczyńskiej – odparł i dodał, że jego działanie miało być "jasnym i prostym komunikatem".

Oświadczenie byłego marszałka Sejmu nie uspokoiło Moniki Olejnik, która kontynuowała naciski.

- Przepraszam, czy pan żyje w jakiejś bańce? Czy pan nie zauważył, co mówią politolodzy? Co mówią politycy? Jak wszyscy się śmieją z państwa? – pytała dziennikarka.

Polityk odparł, że jego priorytetem nie jest zadowalanie politologów, lecz budowanie spójnej siły politycznej.

- Ale to niech się śmieją. Natomiast moją odpowiedzialnością jest nie zaspokajać politologów, tylko spróbować poskładać to towarzystwo i to środowisko, które wygrało wybory z PiS w 2023 r., żeby mogło odpowiadać i zapewniać bezpieczeństwo w Polsce - podkreślił. - Partia polityczna, która na żywo relacjonuje przez jednego ze swoich członków Rady Krajowej do mediów swoje najbardziej wewnętrzne rozmowy, to nie jest partia, która ma szansę się utrzymać - dodał.

Pytanie o koalicję z PiS

Kolejnym punktem spornym było pytanie o ewentualną koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Hołownia wyraził frustrację ciągłym stawianiem mu tego pytania.

- Ile razy będę wzywany na dywanik i będę musiał, jak uczniak, przekonywać o swojej koszerności i pięciopalczastości? Od 2022 r. wszyscy mówią mi: "Hołownia zrobi koalicję z PiS". Z kim Hołownia zrobił koalicję w 2023? Z kim Hołownia głosuje? W jakiej koalicji Hołownia wypełnił umowę koalicyjną, rezygnując ze stanowiska marszałka? – pytał retorycznie.

Apel Hołowni

Na zakończenie dyskusji Szymon Hołownia zaapelował o skupienie się na faktach i decyzjach politycznych, zamiast na "politycznym plotkarstwie".

- Nie ma drugiego polityka w tej koalicji, który częściej otrzymywałby od PiS różnego rodzaju propozycje. Natomiast zachęcałbym, żeby zamiast politycznego plotkarstwa, zacząć patrzeć na fakty, na to, gdzie podejmowane są decyzje, bo na decyzjach stoi polityka, a nie na tym całym maglu, który odbywa się w mediach - podsumował.

