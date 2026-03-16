Brejza drwi z Czarnka: "Jeździ niemieckim busem-srusem (...) Ja wohl herr Czarnek!". Przesadził?

Krzysztof Brejza (KO) zaatakował Przemysława Czarnka (PiS) za objazd Polski „niemieckim busem” i nagrania na tle fotowoltaiki.

Brejza użył ironicznych słów, m.in. „Ja wohl herr Czarnek!”, nawiązując do niemieckiego pochodzenia busa.

Atak ma większy ciężar, gdyż Czarnek został wskazany przez Kaczyńskiego jako przyszły kandydat na premiera.

Czy to tylko polityczna uszczypliwość, czy początek bezlitosnej walki o fotel premiera?

Brejza uderza w człowieka Kaczyńskiego

Wpis Krzysztofa Brejzy pojawił się w momencie, gdy wokół Przemysława Czarnka i jego nowej roli w PiS zrobiło się szczególnie głośno. Po decyzji Jarosława Kaczyńskiego były minister edukacji stał się formalnie politykiem namaszczonym przez prezesa PiS na przyszłego szefa rządu tej partii. To właśnie w takim politycznym momencie Brejza postanowił zaatakować.

Poseł KO napisał: „Uwaga! Czarnek się przebudził! Ruszył w Polskę niemieckim busem-srusem z napisem ‘Przebudzenie’ i nagrywa spoty na tle fotowoltaiki. Ja wohl herr Czarnek!”.

To wpis utrzymany w wyraźnie buńczucznym, szyderczym tonie, obliczony na polityczne uderzenie i internetowy rozgłos.

Nie chodzi już o zwykłego posła PiS

Ten wpis ma dziś większy ciężar niż jeszcze kilka dni temu. Brejza nie drwi bowiem z jednego z wielu polityków prawicy, ale z człowieka, którego Jarosław Kaczyński publicznie wskazał jako przyszłego premiera PiS. Sam fakt ogłoszenia kandydatury Czarnka stał się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów ostatnich dni, a media opisują zarówno reakcje opinii publicznej, jak i napięcia wokół tej decyzji.

Dlatego złośliwość Brejzy można odczytywać nie tylko jako atak personalny, ale też jako próbę uderzenia w samą decyzję Kaczyńskiego i strategię PiS na najbliższe miesiące. To już nie jest kpina z politycznej objazdówki. To jest kpinа z człowieka, którego prezes partii postawił na czele przyszłej opowieści o władzy.

„Przebudzenie”, bus i fotowoltaika

Brejza zbudował swój wpis na kontraście. Z jednej strony pokazał Czarnka jako polityka objeżdżającego Polskę pod hasłem „Przebudzenie”, z drugiej, wbił mu szpilę, wyciągając „niemiecki bus” i nagrania na tle fotowoltaiki. W ten sposób próbował ośmieszyć polityczny przekaz kandydata PiS na premiera i pokazać go jako projekt pełen zgrzytów i sprzeczności. Sam wpis posła KO rzeczywiście zawiera dokładnie takie elementy.

To właśnie dlatego ten post tak szybko przyciągnął uwagę. Jest krótki, agresywny i napisany tak, by natychmiast wywołać reakcję.

Polityczna wojna wchodzi na wyższy poziom

Atak Brejzy pokazuje też, że po wskazaniu Czarnka na premiera polityczna wojna wokół jego nazwiska będzie tylko narastać. Kandydatura byłego ministra edukacji już teraz wywołuje mocne komentarze i sondaże, a sama decyzja Kaczyńskiego jest szeroko komentowana jako ważny ruch strategiczny PiS.

W tej sytuacji każde nagranie, każdy objazd i każdy wpis w mediach społecznościowych będą czytane inaczej niż wcześniej. Czarnek nie jest już tylko jednym z polityków PiS. Stał się twarzą politycznego planu Kaczyńskiego — a to oznacza, że przeciwnicy będą punktować go znacznie ostrzej.

Padły słowa, które musiały wywołać reakcję

Wpis Brejzy już teraz wpisuje się w nowy etap politycznej konfrontacji wokół Przemysława Czarnka. Po namaszczeniu go przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata PiS na premiera każda taka zaczepka zyskuje większy wymiar. Pytanie brzmi już nie tylko, czy Brejza przesadził. Pytanie brzmi także, czy PiS jest gotowe na to, że premierski projekt Czarnka będzie od tej chwili atakowany bez litości.

