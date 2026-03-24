Mocny atak Rosji na Ukrainę! Polska poderwała myśliwce

Nocne ataki na Ukrainę

- Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Rosja przeprowadziła potężny, skoordynowany atak na Zaporoże używając dronów i rakiet - poinformował szef zaporoskich władz wojskowych Iwan Fedorow po ataku, który przeprowadziła Rosja minionej nocy. W Zaporożu uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy prywatne, sklep, budynki niemieszkalne i obiekt infrastruktury przemysłowej. W obwodzie połtawskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i hotel. - W ataku wroga dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych - zakomunikował szef połtawskich władz obwodowych Witalij Djakiwnycz.

Komunikat DORSZ. Polska poderwała myśliwce

W związku z tym, co działo się w nocy na terenach Ukrainy zareagowała strona Polska. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało w środku nocy komunikat: - Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości - wskazano.

W treści komunikatu podkreślono, że podjęte działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Około godziny 7:00 we wtorek przekazano kolejne informacje. DORSZ podał, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Jak poinformowano nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Podziękowano także sojusznikom:

Dziękujemy za wsparcie NATO, NATO AIRCOM, Siłom Powietrznym Hiszpanii. Siłom, których samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej. Jak dodano: - Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji "Wschodnia Zorza" na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 24, 2026