i Autor: Marek Kudelski/Super Express

sprawa kawalerki

Mocno oskarżała Karola Nawrockiego. Nowe wieści o opiekunce "pana Jerzego" są porażające

Anna Kanigowska, kobieta, której wypowiedzi stały się podstawą do stworzenia serii artykułów szkalujących kandydata na prezydenta na portalu Onet.pl, ma za sobą bogatą kartotekę kryminalną. Jak ujawnia dziennikarka portalu Tysol.pl Monika Rutke, Kanigowska była wielokrotnie skazywana za przestępstwa, w tym oszustwa i fałszerstwa. Mimo to pracowała jako opiekunka osób starszych, co budzi poważne pytania o standardy zatrudnienia w sektorze opieki społecznej.