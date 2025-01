Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 07.01.2025

Mocne słowa Krzysztofa Bosaka o Rafale Trzaskowskim: "To niebezpieczny polityk"

Polityk Konfederacji ostro zaatakował kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski to niebezpieczny polityk. Dowodem na to mają być jego działania w warszawskim ratuszu. Chodzi między innymi o zwężanie ulic, likwidowanie miejsc parkingowych i wprowadzenie strefy, do której nie mają wjazdu najstarsze samochody. Polecamy dzisiejsze Sedno Sprawy