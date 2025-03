Wiceszef MON: "Już w marcu polscy oficerowie wyjadą". Co oznacza ta misja?

W poniedziałek PKW zajmie się pismem od pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego PiS, w którym partia domaga się wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Minister finansów, przebywający w Brukseli na spotkaniu ministrów finansów strefy euro, poinformował dziennikarzy, że wstrzymuje się z decyzją o wypłacie środków dla PiS do czasu otrzymania interpretacji uchwały PKW.

- 30 grudnia PKW przyjęła uchwałę, która jest wewnętrznie sprzeczna, która jest uchwałą warunkową. Nie jest to opinia tylko moja, ale licznych autorytetów prawnych, konstytucjonalistów, byłych i obecnych członków PKW- argumentował Domański.

- Jako minister finansów, osoba odpowiedzialna za to, jak wydawane są pieniądze Polaków, jestem zobowiązany do tego, żeby dołożyć wszelkiej niezbędnej staranności. I dlatego zwróciłem się do PKW o wyjaśnienia i wciąż na te wyjaśnienia czekam - dodał minister.

Domański: "Próby zastraszania są niedopuszczalne"

- Nie dam się zastraszyć PiS-owi. Wiemy, że to jest strategia, którą ta partia regularnie stosuje. Oczywiście, mnie jako polityka mogą próbować zastraszyć, natomiast najbardziej oburzające jest to, że w ten sam sposób próbuje się zastraszać urzędników Ministerstwa Finansów - oświadczył szef resortu.

Zapytany o ewentualny wpływ tej sytuacji na zbliżające się wybory prezydenckie, Domański odpowiedział: "Nie jest moją kompetencją ocena tego, jak są czy będą przeprowadzane wybory. Jako Minister Finansów odpowiadam za to, jak wydawane są środki Polaków. To PKW i Biuro Wyborcze przeprowadzają wybory".

Prawo i Sprawiedliwość w swoim piśmie do PKW argumentuje, że mimo zatwierdzenia przez Komisję sprawozdania finansowego partii z wyborów parlamentarnych w 2023 roku, minister finansów nie realizuje uchwały PKW, a PiS nie otrzymało pełnej kwoty należnych środków z budżetu. Z tego powodu partia domaga się od PKW skierowania zawiadomienia do prokuratury w sprawie niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów.

Szef PKW, Sylwester Marciniak, potwierdził otrzymanie pisma od PiS i zapowiedział, że wniosek zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji 10 marca. "W tym zakresie musi być stanowisko całego składu" - podkreślił Marciniak.

Na początku stycznia minister finansów zwrócił się do PKW z prośbą o interpretację uchwały dotyczącej wypłaty środków dla PiS. Kolejne pismo w tej sprawie Domański wysłał pod koniec lutego. Minister finansów uważa, że uchwała Komisji w sprawie sprawozdania finansowego PiS z wyborów 2023 roku jest "wewnętrznie sprzeczna", a w przestrzeni publicznej pojawiają się wątpliwości co do jasności sformułowań dotyczących statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN.

