Mniej mięsa dla dzieci w szkołach. Czy prawo napisali aktywiści? Rząd dostał serię pytań

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadziło istotne zmiany w jadłospisach szkolnych stołówek.

Pojawiają się pytania o rolę jednej z organizacji, która publicznie chwali się wpływem na ostateczny kształt przepisów.

Posłanka domaga się od resortu zdrowia wyjaśnień dotyczących transparentności całego procesu legislacyjnego.

Nowe zasady na stołówkach. Ograniczenie mięsa i obowiązkowe dania roślinne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 roku wprowadziło daleko idące zmiany w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Zgodnie z nowymi przepisami, ograniczono częstotliwość podawania mięsa, a jednocześnie wprowadzono obowiązek serwowania potraw opartych na nasionach roślin strączkowych, czyli bez produktów odzwierzęcych.

Te zmiany stały się podstawą interpelacji poselskiej, którą do resortu zdrowia skierowała Olga Semeniuk-Patkowska. Posłanka wyraża w niej zaniepokojenie możliwym wpływem zewnętrznych organizacji na kształt prawa, które dotyczy milionów uczniów w całej Polsce.

Aktywiści chwalą się wpływem na przepisy. Posłanka mówi o "dyktandzie jednej grupy interesu"

Wątpliwości posłanki budzą przede wszystkim publiczne deklaracje organizacji Green REV Institute. Jak czytamy w interpelacji, instytut informuje, że już w 2024 roku złożył w ministerstwie własny projekt nowelizacji, a jego propozycja ostatecznie "stała się obowiązującym prawem".

Zdaniem Olgi Semeniuk-Patkowskiej, tworzenie przepisów dotyczących żywienia dzieci "pod dyktando jednej grupy interesu" jest niedopuszczalne. Wskazuje, że w procesie legislacyjnym należało zapewnić równorzędny udział rodziców, lekarzy, dietetyków, samorządów, rolników oraz przedstawicieli branży spożywczej.

Ministerstwo pod lupą. Lista pytań o spotkania, maile i konflikt interesów

W związku z tymi obawami posłanka skierowała do Ministerstwa Zdrowia serię szczegółowych pytań. Chce wiedzieć, czy resort rzeczywiście otrzymał gotowy projekt od Green REV Institute i które konkretnie przepisy są zbieżne z propozycjami organizacji.

Interpelacja porusza również kwestię transparentności. Olga Semeniuk-Patkowska pyta o liczbę formalnych i nieformalnych spotkań z przedstawicielami organizacji promujących dietę roślinną, o ewentualne kontakty za pomocą prywatnych komunikatorów oraz o to, czy weryfikowano źródła finansowania tych podmiotów i potencjalny konflikt interesów osób zaangażowanych w prace nad rozporządzeniem.

W swojej interpelacji posłanka domaga się od resortu zdrowia ujawnienia pełnej dokumentacji prac nad rozporządzeniem. Pyta również, czy ministerstwo rozważy zmianę najbardziej kontrowersyjnych przepisów do czasu wyjaśnienia sprawy oraz czy zleci niezależną kontrolę całego procesu.