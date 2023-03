Młodzież zawstydziła Radosława Fogla. Leszek Miller zachwycony

Kto pyta nie błądzi

Radosław Fogiel, słynny czeladnik cukierniczy z Radomia, niegdyś rzecznik prasowy PiS, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, z przytupem włączył się w trwającą już de facto kampanię wyborczą. Zaczepił mianowicie młodzież na popularnym wśród niej TikToku:

- Nie wiecie nic o naszych programach, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat. Chętnie posłucham za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu?

I stał się cud! Dzięki Foglowi PiS nigdy wcześniej nie cieszył się takim bezpośrednim, żywym kontaktem z tysiącami obywateli na raz. Młodzież bowiem masowo chwyciła za smartfony i wykrzyczała, co jej na wątrobie leży. Fogiel mógł się przekonać jak bardzo się mylił, sądząc, że młodzi ludzie to ciemna masa, która powtarza „głupawe” teksty raperskich „kawałków” i tak naprawdę nie ma bladego pojęcia o oceanie dobra, którym PiS każdego dnia zalewa kraj. W PiS-ie trudno wybić się na przodującego idiotę, ale widać, jak ktoś bardzo chce, to może się mu udać. Za co więc młodzież nienawidzi PiS? Wymieniam z pamięci:

- Za upolitycznione sądy, reformy Czarnka, karanie zaradnych i pracujących, nagradzanie leniwych, za drożyznę największą od lat.

Młodzież występowała bez lęku, z wielką dojrzałością. Zapamiętałem na przykład śliczną blondynkę, która swoją odpowiedź wręcz wykrzyczała:

- Za zniszczenie demokracji poprzez rozwalenie trójpodziału władzy, za przejęcie Trybunału Konstytucyjnego i wykorzystywanie go do własnych celów politycznych, przez co kobiety straciły możliwość decydowania o własnym ciele, przez co boimy się umierać na porodówkach, za zaszczucie Mikołaja Filiksa i obwinianie matki, bo jest w opozycji, za stadninę koni w Janowie Podlaskim, za katastrofę na Odrze, za poniżanie kobiet przez Kaczyńskiego, przez mówienie o dawaniu w szyję, za wycinanie lasów, za polityczne przemówienia z ambony, za łamanie konstytucji, za prezydenta, który przypomina dziesięciolatka w ciele dorosłego mężczyzny, za willę plus, za wykorzystywanie do własnych celów katastrofy smoleńskiej, za to, że szczujecie na Owsiaka.

Była też odpowiedź wyśpiewana i to w wyszydzanej przez Fogla raperskiej manierze – jakby mu na złość:

- Za propagandę w tiwi, za to, że obywatelom się zamyka drzwi, za te 18 procent, a to jeszcze nic, za to, że kobiety nie mogą spokojnie żyć, dyskryminowanie nas, zasłanianie się kościołem i tracony czas, chyba ktoś tu się przyzwyczaił do waszych kłamstw, sorry, ale to na pewno nie będę ja.

Co na to Fogiel?

- Większość odpowiedzi jest łatwa do sprostowania, będziemy się tym zajmować – odparł. To znaczy, że będzie ciąg dalszy? Już się cieszę!