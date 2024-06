i Autor: Marcin Wziontek, Paweł Dąbrowski, Marek Kudelski, Tomasz Radzik, Art Service

Nadchodzą zmiany w PiS?

Młode wilki wygryzły politycznych wyjadaczy: "Prezes PiS musiał to zauważyć"

JP | mav 5:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości pokazali, że nie do końca podobają się im listy ułożone przez władze partii. Mandaty do Parlamentu Europejskiego wywalczyło wielu młodych polityków z dalszych miejsc, czasem kosztem nawet liderów list. - Coś się skończyło, prezes też musiał to zauważyć – słyszymy od jednego z czołowych polityków PiS.