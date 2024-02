i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express Katarzyna Kotula

Ministra nie odpuści Hołowni i Kosiniakowi-Kamyszowi! Stawia twarde warunki

Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula postanowiła zabrać głos w sprawie legalizacji aborcji do 12. tygodnia życia. Lewica, której jest reprezentantką, czeka na zajęcie się dwoma ustawami, jakie jej ugrupowanie złożyło w tej sprawie jeszcze w listopadzie 2023. Ma pretensje do Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza o hamowanie prac.