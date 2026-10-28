W gmachu ministerstwa odbył się pokaz mody. Posłowie pytają, kto i ile za to zapłacił

Grupa posłów domaga się od resortu rolnictwa wyjaśnień w sprawie komercyjnego pokazu mody zorganizowanego w jego siedzibie.

Kluczowe pytania dotyczą tego, kto i za ile wynajął ministerialną przestrzeń oraz czy podatnicy nie ponieśli dodatkowych kosztów.

Parlamentarzyści chcą też wiedzieć, czy każdy może zorganizować w ministerstwie prywatną imprezę i jak zabezpieczono przy tym dokumenty.

Pokaz mody w resorcie rolnictwa. Posłowie mówią o "bulwersującej sprawie"

Grupa posłów, w tym Maciej Małecki, Małgorzata Wassermann, Patryk Wicher i Paweł Sałek, skierowała do ministra rolnictwa interpelację w sprawie wydarzenia, które miało miejsce 22 września. Chodzi o komercyjny pokaz mody zorganizowany w siedzibie resortu przy ulicy Wspólnej w Warszawie. Parlamentarzyści określili tę sytuację jako "bulwersującą".

W piśmie podkreślają, że sprawa budzi szczególne oburzenie w czasie, gdy polscy rolnicy zmagają się z wysokimi kosztami produkcji, skutkami suszy i przymrozków oraz niepewnością na rynku. Zdaniem posłów, organizowanie w takim momencie pokazu mody w gmachu ministerstwa jest co najmniej niestosowne.

Kto zapłacił za imprezę? Pytania o koszty i umowę najmu

Posłowie wskazują na publicznie dostępne informacje, według których opłata za wynajem miała wynieść zaledwie 5 tys. zł netto. W związku z tym domagają się ujawnienia pełnej wartości umowy oraz informacji o tym, kto dokładnie był najemcą ministerialnej przestrzeni. Chcą również wiedzieć, czy resort poniósł jakiekolwiek dodatkowe koszty.

W interpelacji pojawiły się pytania o wydatki związane z ochroną, zużyciem energii, sprzątaniem czy obsługą techniczną wydarzenia. Posłowie zażądali przekazania pełnej treści umowy wraz z rozliczeniem wszystkich przychodów i kosztów, jakie ministerstwo poniosło w związku z organizacją pokazu.

Czy każdy może wynająć ministerstwo? Wątpliwości dotyczące zasad i bezpieczeństwa

Parlamentarzyści pytają, czy w ministerstwie obowiązuje oficjalny cennik lub regulamin wynajmu pomieszczeń podmiotom zewnętrznym. Chcą wiedzieć, czy każdy zainteresowany może w ten sposób zorganizować w rządowym budynku galę, bankiet lub inną komercyjną uroczystość.

Kolejną istotną kwestią poruszoną w piśmie jest bezpieczeństwo. Posłowie dopytują, w jaki sposób podczas wydarzenia zabezpieczono dokumenty, systemy informatyczne oraz inne pomieszczenia służbowe. Odpowiedź resortu ma wyjaśnić, czy organizacja tego typu imprez w budynku ministerstwa jest w pełni bezpieczna dla danych państwowych.

Posłowie skierowali do ministra rolnictwa łącznie siedem szczegółowych pytań. Odpowiedź resortu powinna rzucić światło na zasady udostępniania przestrzeni publicznej oraz rozwiać wątpliwości dotyczące kosztów i procedur związanych z organizacją komercyjnych wydarzeń w budynkach rządowych.