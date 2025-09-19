Ministerstwo płaci fortunę Jasiowi Kapeli. Zobacz kolejne piosenki freak fightera napisane za publiczne pieniadze

2025-09-19 5:06

Poeta, freak fighter i lewicowy aktywista zainkasował już prawie 50 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy za pisanie piosenek do musicalu o aborcji. Jaś Kapela (41 l.) zapewnia nas, że przedstawienie ma być gotowe do końca przyszłego roku i dzieli się z nami twórczością, która każdego miesiąca kosztuje nas 5 tysięcy złotych. – Jestem w trakcie tworzenia ciągle coś poprawiam – opowiada nam Kapela. Politycy, także rządzącej koalicji, nie kryją oburzenia.

Rozwinięcie działalności artystycznej Kapeli

Jaś Kapela dostaje 5 tysięcy złotych miesięcznie od ministerstwa kultury. To grant na napisanie libretta do musicalu o prawie aborcyjnym i protestach sprzed kilku lat jakie odbywały się w Polsce. - Pod koniec przyszłego roku możliwa jest premiera tego musicalu. Nie chce jeszcze mówić w jakim teatrze, bo nie ma podpisanych umów. Napisałem kilkanaście piosenek – z dumą mówi Kapela. - Zadanie, na które przyznano stypendium stanowi rozwinięcie jego działalności artystycznej – przekonywał nas resort kultury, który bardzo wysoko ocenił wniosek freak fightera przyznając mu 90 na 100 możliwych punktów. Kapela wysłał nam kolejne próbki swojej twórczości. Mamy też nagranie jak dość nieporadnie śpiewa, ale sam Kapela zaznacza, że w musicalu raczej go nie usłyszmy.

Niech oddadzą pieniądze

Ściek za publiczne pieniądze. Ludzie, którzy o tym decydowali, czyli Sienkiewicz, Wróblewska, a może Cienkowska, powinni zwrócić te kwoty z prywatnych środków – grzmi były minister kultury prof. Piotr Gliński (71 l.). Komentarza odmówił nam szef komisji kultury Piotr Adamowicz (64 l.) z KO. Poezję ministerialnego stypendysty oceniła za to jego partyjna koleżanka Marta Wcisło (56 l.). - Ja bym za to nie zapłaciła ani złotówki, ale może nie jestem ekspertem – twierdzi eurodeputowana.

Poniżej prezentujemy trzy piosenki przesłane nam przez Jasia Kapelę i wykonanie przez autora jednej z nich.

Intro

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Ten krzyż to apel do władz i do społeczeństwa

Kto zdejmie krzyż,

to dostanie w krzyż

Kto krzyża nie szanuje,

temu mordę skuję.

Kto krzyża nie kocha,

to z Polski wynocha.

Nie kochasz Jezusa,

to jesteś zepsuta.

Nie modlisz się do Boga,

zemsta będzie sroga.

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Ten krzyż to apel do władz i do społeczeństwa

W imię ojca i syna,

zaraz zrzednie ci mina,

w imię Ducha Świętego

w łeb dostaniesz, kolego.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

przysięgam, że go zajebie.

Święć się imię Twoje,

niech zdychają wrogowie.

Przyjdź Królestwo Twoje,

a grzesznicy niech płoną na stosie.

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Ten krzyż to apel do władz i do społeczeństwa

Bądź wola Twoja

twarda jak zbroja.

Jako w niebie, tak i na ziemi.

będą chuje potępieni.

Chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj,

a im tylko zgniłego,

skurwieli omijaj.

Nie szanują krzyż,

to trzeba im ubliżać.

Niewiernych trzymać krótko,

co się gapisz, kurwo?

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Gdzie jest krzyż?

Ten krzyż to apel do władz i do społeczeństwa

Kompromis (śpiewają wszyscy występujący opozycjoniści)

Nie wszystkim w życiu zawsze dogodzisz,

czasami trzeba pójść na kompromis. 

Nie każdy ryba jeździ rowerem,

Nie każdy debil będzie bokserem,

Nie z każdym chcesz się podzielić beczką

Nie zawsze dobrze jest zabić dziecko.

Musimy zawrzeć zdrowy kompromis

Między kobietą a jej embrionem 

Nawet się jeśli na to nie zgodzisz 

Jesteś wszak tylko inkubatorem.

(do śpiewu dołącza Hanna Suchocka)

Genetycznych wad

nikomu nie brak,

To nie jest jeszcze powód

Odebrać życiem komuś. 

Małemu człowiekowi.

Być może Mozartowi.

Musimy zawrzeć zdrowy kompromis

Między kobietą a jej embrionem 

Nawet się jeśli na to nie zgodzisz 

Jesteś wszak tylko inkubatorem.

Małe groby

Gdzie są wasze groby

Małe płody

Czemu was nie grzebią

Skoro twierdzą

Że jesteście ludźmi

Mordowani

Czemu zabijają

Czemu nie chowają 

Gdzie jest kara śmierci

Dla mordercy 

Dla płoda mordercy

Kara śmierci 

Dla współpracowników 

również kar bez lików

powinno być

Dzieci zabijają

morderców puszczają 

Jak tak można żyć.

Jaś Kapela śpiewa
