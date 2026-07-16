Minister Żurek odniósł się do wyroku dla Żaka. Stanowcze słowa

Przypomnijmy, że Łukasz Żak (jest zgoda na podanie jego nazwiska) został skazany za wypadek, do którego doszło w 2024 roku. W wyniku zdarzenia Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zginął mężczyzna, a do szpitala trafiły trzy osoby. Byli to 37-letnia kobieta, żona zmarłego mężczyzny, a także ich dzieci. Do szpitala trafiła także pasażerka jadąca wówczas z Żakiem.

Wyrok skazujący Żaka na 20 lat pozbawienia wolności z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach, zapadł w czwartek (16 lipca) przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Do wyroku sądu odniósł się na portalu X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Według ustaleń sądu i zgromadzonego materiału dowodowego doszło do skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania: prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz złamania obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów - napisał minister sprawiedliwości.

Minister dodał, że w konsekwencji "życie stracił niewinny człowiek, a jego rodzina została na zawsze dotknięta niewyobrażalną stratą". Dalej wskazał: - (...) Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną.

Żurek odniósł się także do rodziny poszkodowanej w wypadku: - Nasze myśli pozostają dziś przede wszystkim z rodziną zmarłego oraz wszystkimi osobami, które ucierpiały w tej tragedii. Żaden wyrok nie cofnie skutków tego dramatu, ale obowiązkiem państwa jest zapewnienie sprawiedliwości oraz ochrona obywateli przed sprawcami skrajnie niebezpiecznych zachowań.

Szokujące jest też to, co wydarzyło się tuż po tragicznym wypadki. Po zdarzeniu na miejsce dramatu dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Mężczyznę zatrzymano w Lubece w Niemczech na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Miał jechać z prędkością 226 km/h, gdzie na Trasie Łazienkowskiej obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.

Sąd skazał Łukasza Żaka na karę 20 lat pozbawienia wolności.Według ustaleń sądu i zgromadzonego materiału dowodowego doszło do skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania: prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz złamania…— Waldemar Żurek (@w_zurek) July 16, 2026