Minister Żurek o wdowie po Ludwiku Dornie: "Ma prawo iść do sądu"

Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
brg
2025-12-02 5:47

Trzecia żona Ludwika Dorna (67 † l.), Izabela, oraz jego najmłodsza córka, domagają się od Skarbu Państwa miliona złotych odszkodowania. Kwota ta ma stanowić rekompensatę za represje, których zmarły w 2022 roku polityk doświadczał w czasach PRL. - Każdy ma prawo wystąpić do niezwisłego sądu jeśli uważa, że ma roszczenie – mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (55 l.).

Prezydent bez uzasadnienia? Waldemar Żurek komutuje odmowe nominacji sędziów

i

Autor: Paweł Supernak/ PAP

Każdy ma prawo wystąpić do niezawisłego

Choć pani Izabela związała się z Ludwikiem Dornem już kilkanaście lat po upadku komunizmu uważa, że należy jej się milion złotych za represje jakich doświadczył jej zmarły mąż. - Każdy ma prawo wystąpić do niezwisłego sądu jeśli uważa, że ma roszczenie wobec konkretnej osoby czy podmiotu. – mówi nam nam Waldemar Żurek. - To sąd decyduje, czy takie roszczenie jest uzasadnione. Jeśli uzna, że jest to potem musi ocenić w jakiej wysokości. – dodaje minister sprawiedliwości. Prokurator Stanisław Wieśniakowski, który uczestniczy w tym postępowaniu chce przesłuchać też dwie pierwsze żony polityka. - Ostatnia żona Ludwika Dorna w czasach, gdy prowadził on działalność niepodległościową, była małym dzieckiem i nie może posiadać wystarczającej wiedzy dotyczącej represji. – mówił „Gazecie Wyborczej”.

Opozycyjna karta Ludwika Dorna

Ludwik Dorn rozpoczął swoją działalność opozycyjną w Warszawie już w 1971 roku, będąc jeszcze nieletnim. Razem z kolegami namalował na murze Cmentarza Powązkowskiego hasło "Chwała robotnikom pomordowanym w grudniu 1970 roku". Informacja o tym akcie oporu została wówczas przekazana przez Radio Wolna Europa, co świadczy o jego znaczeniu.

W drugiej połowie lat 70. Dorn aktywnie współpracował z Komitetem Obrony Robotników (KOR). Jeździł do Radomia i Ursusa na procesy, dostarczając rodzinom aresztowanych robotników żywność, węgiel i pieniądze. Był opisywany jako "szaleńczo odważny" i wielokrotnie bity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, co w konsekwencji skłoniło KOR do wydania mu zakazu wyjazdów ze względu na jego bezpieczeństwo. Sierpień 1980 roku spędził w areszcie przy ulicy Rakowieckiej.

Karolina Pajączkowska - Piotr Woyciechowski, ekspert ds. służb specjalnych
Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia?
Jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
LUDWIK DORN
WDOWA