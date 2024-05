i Autor: Lukasz Gdak/East News

Rząd Tuska

Minister zrzeknie się immunitetu. Jest ważny powód

Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka potwierdził, że zrzeknie się immunitetu. - Gdyby była taka możliwość, że mogę to zrobić bez wniosku, już dawno bym to zrobił - powiedział polityk KO w rozmowie z Polsat News. Chodzi o to, by polityk odpowiadał w sprawie potrącenia nastolatki na przejeździe rowerowym.