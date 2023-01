Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Minister Waldemar Buda zapytany o podatek katastralny. Jasna deklaracja

Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, był gościem "Sedna sprawy" Jacka Prusinowskiego. Polityk został zapytany o to, czy rząd planuje wprowadzić podatek katastralny?- Nie, absolutnie nie. Nie ma takich planów. Chcemy tylko ograniczyć skupowanie mieszkań przez duże podmioty ale też firmy prywatne, które hurtowo można powiedzieć skupują mieszkania na rynku i tym samym ograniczają ofertę dla Polaków. Bez względu na to czy to jest instytucja czy to jest osoba fizyczna jeżeli hurtowo skupuje mieszkania to oznacza jedno, dla rodziny przeciętnej, która szuka mieszkania to są wyższe ceny i to jest mniejszy wybór. Dlatego chcemy to ograniczyć - powiedział.