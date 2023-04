Minister rolnictwa pożegna się ze stanowiskiem?! On może go zastąpić

Henryk Kowalczyk objął stanowisko ministra rolnictwa 26 października 2022 roku. Ostatnio jednak nie cieszy się sympatią rolników, którzy obrzucili go jajkami podczas jego wystąpienia na Forum Rolniczym koło Rzeszowa. Denerwuje ich przede wszystkim import taniego zboża z Ukrainy, a według Interii jedna z wypowiedzi szefa resortu dolała oliwy do ognia.

- Ten problem można było przewidzieć, natomiast były deklaracja UE o utworzenie korytarzy solidarnościowych, na które czekałem. Są firmy, które teraz krytykują tę sytuację, a nie kupują. To one wykorzystały rolników – mówił w programie „Graffiti”. - Ja już mówiłem, że przepraszam za to, że nie zrozumieli intencji mojej wypowiedzi. W czasie żniw nie powinno się w sposób paniczny sprzedawać zboża, bo cena spada, a ja nie dopowiedziałem, że po żniwach to nie obowiązuje – dodał minister.

Według rozmówcy Interii, jednego z polityków PiS, to mógł być decydujący moment. - Przypieczętował tym swoje odejście. Miał uspokajać sytuację, a nie dawać amunicję przeciwnikom – stwierdził.

Kto zastąpi Henryka Kowalczyka?

I.pl, który powołuje się na rządowe źródło informacji, twierdzi, ze decyzja o dymisji zapadła we wtorek 4 kwietnia, choć od dawno o niej dyskutowano w związku z problemami polskich rolników. Jak podaje i.pl, Henryk Kowalczyk pozostanie wicepremierem, jednak ministrem rolnictwa ma zostać Robert Telus. To poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sonda Jak oceniasz pracę ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka? Bardzo dobrze. Ani dobrze, ani źle. Bardzo źle Nie znam tego pana.