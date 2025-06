Kosiniak-Kamysz poruszony po śmierci żołnierza. Zapewnia o modlitwie

Nocna tragedia w czasie nocnej jazdy adaptacyjnej. Rosomak przewrócił się na żołnierza

Tragiczne wieści: w nocy z czwartku na piątek (26 na 27 czerwca) na terenie jednostki wojskowej w Załuskach k. Nidzicy doszło do wypadku z udziałem kołowego transportera opancerzonego Rosomaka. W wyniku zdarzenia zginął 25-letni żołnierz, a drugi został ranny. Mężczyzna trafił do szpitala w Działdowie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podaje RMF Fm. Do wypadku doszło w czasie zajęć programowych. Z nieustalonych jak dotąd przyczyn Rosomok przewrócił się na prostym odcinku polnej drogi, przygniatając żołnierza 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Do sprawy odniosło się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W mediach społecznościowych pojawił się komunikat dotyczący tragedii:

W nocy, ok. godz. 24.00 na przykoszarowym placu ćwiczeń w Załuskach k. Nidzicy, w trakcie nocnej jazdy adaptacyjnej doszło do przewrócenia KTO Rosomak. W wyniku zdarzenia w trakcie zajęć programowych, śmierć poniósł żołnierz 16 Dywizji Zmechanizowanej. Lekko poszkodowany został drugi żołnierz, który przebywa w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodzina zmarłego żołnierza została objęta pomocą. Komisja wyjaśni wszystkie przyczyny wypadku. Dochodzenie prowadzi Oddział Żandarmerii Wojskowej z Elbląga.

Szef MON o śmierci żołnierza

Do sprawy odniósł się także szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który napisał: - W nocy, w Załuskach w czasie ćwiczeń śmierć poniósł żołnierz 16 Dywizji Zmechanizowanej. Składam kondolencje jego Rodzinie, myślami i modlitwą jestem razem z nimi. Rodzina ma wsparcie psychologa i jest otoczona opieką wojska. Przyczyny wypadku wyjaśni Żandarmeria Wojskowa.

