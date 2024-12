Minister rolnictwa o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wymienił najważniejsze sprawy

- Uważamy, że to dobra odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne. Nie jest to wprowadzanie obcych genów, te prace służą zwiększeniu odporności i możliwości produkcyjnych roślin - wyjaśnił.

- Tu są duże dokonania poprzednich prezydencji; myśmy bardzo zabiegali o to, by była równość w dostępie do osiągnięć hodowlanych, żeby nie były poszkodowane małe firmy hodowlane, które ze względu na swoją słabszą pozycję ekonomiczną przegrywają konkurencję z wielkimi korporacjami w tym zakresie - wyjaśnił szef resortu rolnictwa.