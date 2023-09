Minister Rau do dymisji? Wiemy dlaczego PiS ocali szefaMSZ

Profesor Zbigniew Rau stojący na czele ministerstwa spraw zagranicznych, to także jedna z wyborczych lokomotyw Prawa i Sprawiedliwości. Polityk otwiera łódzką listę PiS i właśnie z tego powodu nie dojdzie do politycznej egzekucji. - Listy są już zamknięte, nie ma żadnych możliwości wprowadzania korekt. gdyby nie to, Rau nie przetrwałby na swoim stanowisku. W tym tygodniu zostałby zdymisjonowany - słyszymy od polityka z otoczenia prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nasz rozmówca dodaje jednak, że w obozie rządzącym sprawa wiz nie wywołuje wcale paniki, bo temat migracji, ze wszystkimi jego aspektami, jest ciągle wygodny dla PiS. - Badania pokazują, że to obszar, w którym jesteśmy bardziej wiarygodni niż PO. Sprowadzenie kampanii do tematu polityki migracyjnej może być dla nas ciągle korzystne - słyszymy. Tymczasem jak poinformowano w specjalnym komunikacie, w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP odbędzie się audyt. Decyzję w tej sprawie miał podjąć Zbigniew Rau. W związku z aferą wizową minister zwolnił też dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w resorcie Jakuba Osajdę. W komunikacie poinformowano też o wypowiedzeniu umowy wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 roku powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych.

G. SCHETYNA: POTRZEBNY OKRĄGŁY STÓŁ W SPRAWIE POLITYKI MIGRACYJNEJ