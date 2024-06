Minister orkiestra. Dariusz Wieczorek nagle chwycił za pałeczki!

Minister z rockową duszą

Polityk Lewicy już w szkole średniej wziął do ręki pałeczki. Powołał do życia zespół Vinders i gra w nim do dzisiaj. - Od czasu do czasu gramy, ale z terminami zawsze są problemy. Nawet na próby trudno się złapać, może latem będzie łatwiej nam się skrzyknąć– opowiada nam minister. Niedawno Dariusz Wieczorek skorzystał jednak z okazji i zagrał na ukochanym instrumencie, kiedy odwiedził studencki festyn - Poszedłem zobaczyć jak się bawią. Organizatorzy wpadli na pomysł, żebym coś zagrał, a studentom się nie odmawiam – mówi nam minister.

Studentom się nie odmawia?

Radzimy więc żakom, żeby następnym razem poprosili ministra o realizację wyborczych obietnic rządzących partii. Lewica zapowiada powszechne stypendia studenckie w wysokości tysiąca złotych, a Trzecia Drogi akademiki za złotówkę. Może warto spróbować i zwyczajnie zapytać ministra kiedy tak korzystne dla młodych ludzi zmiany zostaną wprowadzone w życie. Przecież studentom się nie odmawia.

