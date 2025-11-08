Minister Żurek o Ziobrze: "Robi z siebie ofiarę i strzela sobie w kolano"

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-11-08 21:52

"Zbigniew Ziobro próbuje zrobić z siebie ofiarę, ale nikt tego nie kupi" – tak ostre słowa padają z ust ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek w wywiadzie dla Onetu komentuje najnowsze wypowiedzi byłego prokuratora generalnego, który powiązał śledztwo w swojej sprawie z "kryzysem w onkologii". Zdaniem ministra to "brzydkie i nieetyczne" zagranie polityczne.

Ziobro ^ Żurek

i

Autor: Artur Hojny/Super Express & Rafał Guz/PAP/ PAP
Polityka SE Google News
  • Minister Żurek krytykuje Zbigniewa Ziobrę za próbę odwrócenia uwagi od problemów prawnych, używając argumentu o chorobie i "igrzyskach Tuska", co ocenia jako nieetyczne i "strzelanie sobie w kolano".
  • Żurek zarzuca Ziobrze hipokryzję: chętnie oskarża innych, ale unika stawienia się, gdy sam jest wzywany, co "wygląda na próbę oszukiwania ludzi".
  • Minister stanowczo potępia sojusz Ziobry z Viktorem Orbanem, nazywając go "antypolskim" i porównując Orbana do "przyjaciela Putina" oraz "największego szkodnika w Unii".
  • Żurek sugeruje, że działania Ziobry i jego otoczenia wynikają z paniki przed rozliczeniami, a szukanie wsparcia u "ludzi Putina" jest zagrożeniem dla Polski

Jak Zbigniew Ziobro wykorzystuje chorobę do obrony?

Po tym, jak Sejm odebrał mu immunitet, Zbigniew Ziobro ponownie zabrał głos, tym razem uderzając w rząd i sugerując, że polowanie na niego ma na celu przykrycie problemów w służbie zdrowia. "Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii" — stwierdził polityk, powołując się na własną chorobę nowotworową. Na te słowa ostro zareagował obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- Bryluje u boku Orbana, a teraz takie słowa? To jest nieudolna próba obrony, przez wykorzystywanie własnej choroby. Brzydkie i nieetyczne — mówi Onetowi minister. Podkreśla, że takie zachowanie jest niesprawiedliwe wobec innych pacjentów. - Znam zarówno osoby leczone onkologicznie, które nie mają dostępu do kliniki w Brukseli, jak i takie, które pokonały raka. Oni swoją chorobą nie epatują- dodaje.

Zdaniem ministra postawa byłego szefa resortu sprawiedliwości to wyłącznie taktyka. "Pan Ziobro próbuje z siebie zrobić ofiarę, ale strzela w kolano" – podkreślił Waldemar Żurek w rozmowie z Onetem. Zauważył przy tym, że Ziobro jest aktywny na konferencjach i zagranicznych spotkaniach, a unika stawiennictwa przed organami ścigania.

Dlaczego spotkanie Ziobry z Orbanem jest antypolskie?

Minister Żurek w wywiadzie dla Onetu zwrócił szczególną uwagę na niedawne spotkanie Zbigniewa Ziobry z Viktorem Orbanem na Węgrzech. Określił to wydarzenie jako "paskudną sprawę", wskazując na bliskie relacje węgierskiego premiera z Władimirem Putinem. — Mamy oto człowieka, który rozsadza UE od środka, jest przyjacielem Putina i zbudował na Węgrzech system oligarchiczny. I z takim człowiekiem, największym szkodnikiem w Unii, Ziobro robi sobie teraz zdjęcia — przekonuje minister.

W jego ocenie takie działania w czasie trwającej wojny na Ukrainie są niedopuszczalne i szkodliwe dla Polski. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, "szukanie wsparcia u ludzi Putina jest antypolskie". Żurek posunął się nawet do mocnego porównania, stwierdzając: "To tak, jakby po te uściski szedł niemal do Putina. Viktor i Wołodia to przecież najbliżsi przyjaciele". Według niego takie gesty łamią dotychczasową zasadę jedności polskiej polityki zagranicznej, niezależnie od wewnętrznych sporów.

Czy w obozie Ziobry panuje panika przed rozliczeniami?

Według ministra Żurka, kontrowersyjne działania Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia wynikają z paniki przed odpowiedzialnością karną. — Czują strach i słusznie, bo prokuraturze należą się podziękowania i podziw, że mimo całego hejtu, który na nich spada, mimo gróźb, są w stanie solidnie, uczciwie pracować — mówi. W tym kontekście przywołuje również sprawę byłego sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś, a był promowany przez Łukasza Piebiaka, niegdyś bliskiego współpracownika Ziobry.

Minister ironicznie zasugerował, że być może "Piebiak i Szmydt uruchomią jeszcze ten kanał białoruski, żeby ekipa Ziobry miała się gdzie ewakuować". Na koniec rozmowy z Onetem Waldemar Żurek użył bardzo mocnego określenia, podsumowując zagrożenie, jakie jego zdaniem stanowi środowisko byłego ministra sprawiedliwości. — To są tacy ludzie. Z tą hydrą musimy walczyć, bo ona jest potwornie niebezpieczna dla naszego kraju — zakończył.

Polecany artykuł:

Ziobro bez immunitetu. Co dalej? Zapowiada "działania prawne"
FB: ZIOBRO do WIĘZENIA? Polacy podzielni. To Żurek z Tuskiem będą SIEDZIEĆ! - Komentery Extra
Sonda
Czy Waldemar Żurek powinien pełnić funkcję ministra sprawiedliwości?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
ZBIGNIEW ZIOBRO