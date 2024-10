Minister nauki Dariusz Wieczorek po raz pierwszy komentuje ujawnione taśmy: "Nie było rozmowy z premierem"

Dymisja albo likwidacja uczelni

Portal Niezależna.pl dotarł do nagrania rozmowy, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Nauki 19 lutego 2024 r., w Dzień Nauki Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister nauki Dariusz Wieczorek, rektor Publicznej Uczelni Zawodowej (PUZ) w Grudziądzu prof. Bogusław Kopka oraz prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Jak opisuje portal minister Wieczorek i dyrektor z jego resortu mieli namawiać rektora by podał się do dymisji jeszcze tego samego dnia. Inaczej uczelnia zostanie zlikwidowana.

O jakim szantażu mówimy?

Skandal i nieporozumienie, tak minister nauki komentuje taśmy w programie "Sedno Sprawy" - . Prawda jest taka, że nie muszę z nikim rozmawiać, jeżeli są zastrzeżenia do funkcjonowania uczelni. Ta uczelnie powstała 1.11.2023. Nic się tam jeszcze nie działo poza zakupem dwóch mieszkań i samochodu służbowego - mówił minister. Wieczorek dopytywany czy słowa o likwidacji uczelni są prawdziwe, zaprzeczał. -

Oczywiście, że nie są prawdziwe. Likwidacja uczelni nastąpi w momencie kiedy niezgodnie z przeznaczeniem są wydawane publiczne pieniądze. O jakim szantażu mówimy skoro mogłem odwołać rektora bez żadnego problemu i to zrobiłem. Odwołałem go w marcu. A z tego co wiem rektor się dogadał z prezydentem Grudziądza i złożył rezygnację. Prezydentowi zależało, żeby ta szkoła funkcjonowała i słusznie. Szkoła przyjęła pierwszych studentów - mówił gość "Sedna Sprawy"

Minister mówił też, że brzydzi się "zmanipulowanymi nagraniami", a dopytywany, czy miał taki sam stosunek do nagrań Tomasza Mraza twierdzi, że nigdy nie wypowiadał się w tej sprawie. -- W tej sprawie nie było żadnej rozmowy z premierem. Sprawa jest absolutnie czysta - mówił Dariusz Wieczorek pytany, czy premier poruszał temat ujawnionych niedawno nagrań.

