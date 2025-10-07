Minister - mors. Stefan Krajewski polityczne emocje chłodzi w jeziorze: "Mam więcej energii"

Minister o mocy endorfin

Kiedy większość z nas schowała kąpielówki głeboko do szuflady i z utęsknieniem wypatruje kolejnego lata, minister rolnictwa nic sobie nie robi z jesiennej pogody i wskakuje do jeziora. Jak się okazuje Stefan Krajewski morsuje już od siedmiu lat. - Morsowanie to radość, moc endorfin, pozytywna energia a przede wszystkim wzrost odporności. Od kiedy to robię po prostu mniej choruje i mam więcej energii. Po pierwszej w tym sezonie kąpieli w zimnej wodzie, już po powrocie do domu zaserwowałem sobie jeszcze 25 min leżenia na macie z kolcami. Polecam – śmieje się minister – mors w rozmowie z "Super Expressem".

Kim jest minister Stefan Krajewski?

Stefan Krajewski to polski polityk, samorządowiec i urzędnik, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL). Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z zakresu wspólnej polityki rolnej UE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz MBA. Kariera Krajewskiego rozpoczęła się w samorządzie. W latach 2010–2014 był radnym powiatu zambrowskiego. Od 2011 do 2015 r. pełnił funkcję dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W

okresie 2015–2018 sprawował urząd członka zarządu województwa podlaskiego V kadencji. W polityce centralnej zyskał mandat poselski w 2019 r., zdobywając 9803 głosy w okręgu podlaskim. Od tego czasu jest posłem na Sejm IX i X kadencji. Jako działacz PSL pełni funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego partii. Od 18 grudnia 2023 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnym m.in. za pomoc publiczną w rolnictwie oraz wpływ zmian klimatu na uprawy. W lipcu 2025 r., w ramach rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, zastąpił Czesława Siekierskiego na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi.